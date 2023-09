Nuova Opel Corsa fa il suo debutto francese al Motor Show di Lione

Dopo essere stata presentata lo scorso maggio, la Nuova Opel Corsa, best-seller del Marchio, fa la sua prima apparizione pubblica al Salone di Lione, che si tiene all’Eurexpo dal 28 settembre al 2 ottobre. Ancora più assertiva, ancora più intuitiva da usare e dotata di nuovi motori, la Nuova Opel Corsa Elettrica è la protagonista dello stand Opel e si presenta con nuove ambizioni nel segmento delle city car dopo i primi otto mesi di forte crescita (+26 per cento) nell’esagono. Un incremento trainato dall’ appeal della versione 100 per cento elettrica, le cui immatricolazioni sono aumentate nel periodo del 63%.

Anteprima francese per la Nuova Opel Corsa Electric al Motor Show di Lione

Ed è anche la Nuova Opel Corsa Elettrica con un nuovo motore da 115 kW/156 CV e più di 400 km di autonomia che verrà svelata al pubblico. Ricordiamo che la nuova Corsa beneficia di numerosi sviluppi: Nuovo design del frontale che incorpora l’Opel Vizor, gamma di cerchi rivista, nuovo colore Grafik Grey, strumentazione basata sulla piattaforma Snapdragon Cockpit di Qualcomm Technologies, nuovo sistema Infotainment fino a 10”, fari Eco Full LED (di serie), luci Matrix IntelliLux ancora più efficienti con 14 segmenti LED (opzione), nuova Corsa Elettrica 156 CV e 402 km di autonomia (oltre ai 136 CV)

Un’altra importante novità: in perfetta coerenza con la strategia ”detox” del marchio mirata ad una maggiore semplicità, la Nuova Opel Corsa è ora disponibile in 2 soli livelli di finitura (Corsa e GS), 3 tipologie di motore (benzina termica, 100% elettrica poi presto ibrido MHEV) e 3 optional pack, oltre agli 8 optional. Insomma tante novità che i visitatori del Salone dell’auto di Lione in Francia potranno ammirare insieme alle altre novità che il gruppo Stellantis rivelerà in occasione di questa manifestazione che si preannuncia ricca di sorprese.