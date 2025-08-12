Opel Grandland Electric AWD: ideale per i viaggi grazie alla potente trazione elettrica e all’ampio spazio interno

Opel offre la compagna ideale per i viaggi: la nuova Opel Grandland Electric AWD (trazione integrale), recentemente disponibile per l’ordine. La prima Opel elettrica a batteria con trazione integrale non solo offre un piacere di guida a zero emissioni locali, ma garantisce anche che tutta la famiglia, compresi bagagli e attrezzatura sportiva e per il tempo libero, possa partire per un viaggio. Questo perché la Grandland Electric AWD, ben equipaggiata, è potente sotto ogni aspetto: la sua coppia fino a 509 Newtonmetri è impressionante quanto la sua capacità di traino fino a 1.350 chilogrammi.

Opel Grandland, sempre elettrificata, promette il massimo comfort di viaggio per un massimo di cinque persone in ogni versione. I sedili Intelli-Seats per guidatore e passeggero anteriore, certificati dall’Aktion Gesunder Rücken eV, il sistema di infotainment di alta qualità con touchscreen a colori fino a 16 pollici e il Pixel Box trasparente nella consolle centrale per la ricarica wireless degli smartphone sono solo alcuni esempi delle soluzioni intelligenti che rendono ogni viaggio a bordo del SUV top di gamma Opel più piacevole e rilassato. Il nuovo Grandland Electric AWD offre anche almeno 485 litri di spazio di carico nella parte posteriore per il trasporto di familiari a quattro zampe e bagagli. Abbattendo il sedile posteriore frazionabile 40:20:40, la capacità aumenta fino a 1.580 litri. Inoltre, Opel offre numerosi accessori pratici per biciclette e simili.

Tuttavia, chiunque desideri portare con sé attrezzature per il tempo libero ancora più grandi o pesanti può farlo senza problemi. Il gancio di traino si monta in pochi secondi, anche senza attrezzi aggiuntivi. Non resta che agganciare il telaio del rimorchio alla barca o alla moto d’acqua e partire. Questo è possibile perché il nuovo Grandland Electric AWD può trainare carichi aggiuntivi fino a 1.350 chilogrammi.

Il massimo comfort di guida e la massima sicurezza sono le massime priorità per Grandland Electric AWD, anche a pieno carico e con rimorchio. Da un lato, ciò è garantito dall’ESP con funzione TSM (sistema anti-oscillazione del rimorchio), che impedisce attivamente l’oscillazione del rimorchio durante la marcia. Dall’altro, altri due componenti promettono un piacere di guida sicuro e sempre adattato alla situazione a bordo di questo veicolo elettrico a trazione integrale, che vanta una potenza complessiva di 239 kW (325 CV).

Chi guida Opel Grandland Electric AWD può scegliere tra quattro modalità di guida: “Normale”, “Eco”, “Sport” e “4WD”. Mentre in modalità “4WD” entrambi i motori elettrici del veicolo a trazione integrale funzionano ininterrottamente e distribuiscono la potenza uniformemente su tutte e quattro le ruote per garantire un’aderenza ottimale, soprattutto su superfici scivolose, in modalità “Sport”, lo sterzo e il pedale dell’acceleratore rispondono in modo ancora più diretto grazie a un’impostazione speciale. Potenza e coppia massime sono disponibili in entrambe le modalità. Con una coppia massima di 509 Newton metri, quest’ultimo garantisce alla Grandland Electric AWD una partenza sempre potente e scattante.

Ma non è tutto: il telaio del modello top di gamma elettrico a batteria è dotato di serie anche della tecnologia Frequency Selective Damping. A seconda della situazione, delle condizioni del fondo stradale e dello stile di guida, l’esclusiva tecnologia del telaio consente diverse caratteristiche di smorzamento per una guida confortevole alle alte frequenze, ovvero con impatti brevi come sul pavé, e per uno stile di guida sportivo e ambizioso con un contatto più diretto con la strada alle basse frequenze. Opel Grandland Electric AWD reagisce quindi in modo ancora più immediato e diretto a qualsiasi comando del conducente e, come è tipico di Opel, rimane stabile in frenata, in curva e alle alte velocità in autostrada. Questo è un altro vantaggio che rende la guida con rimorchio ancora più rilassata e sicura.

E il SUV completamente elettrico a trazione integrale è anche resistente per viaggi di vacanza a zero emissioni locali: nell’allestimento Ultimate, attualmente disponibile per l’ordine, il Grandland Electric AWD può percorrere fino a 483 chilometri (WLTP) senza soste per la ricarica; ulteriori versioni con un’autonomia fino a 501 chilometri (valore provvisorio secondo WLTP ) seguiranno più avanti quest’anno. Il Grandland Electric AWD impiega circa 30 minuti per ricaricare la sua batteria NMC agli ioni di litio da 73 kWh (capacità utilizzabile) dal 20% all’80% presso una stazione di ricarica rapida pubblica. E quando il rimorchio viene sganciato a destinazione, il veicolo a trazione integrale accelera da 0 a 100 km/h in soli 6,1 secondi.

E per dare ulteriore impulso alla mobilità elettrica, Opel la rende ancora più semplice e attraente per i clienti, a partire dall’acquisto del veicolo. Infatti, chiunque acquisti un modello di auto elettrica a batteria come la nuova Opel Grandland Electric AWD Ultimate riceverà ora numerosi servizi contemporaneamente con “Electric All In”. Ad esempio, servizi come eProWallbox Move per la ricarica rapida a casa, funzioni di e-routes e otto anni di ricarica mobile e assistenza in caso di guasto 5 , nonché una garanzia sulla batteria sono già inclusi.