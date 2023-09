Opel Corsa e-rally: lotta per il titolo decisa già in anticipo?

La tensione per l’ADAC Opel Electric Rally Cup “powered by GSe” di quest’anno è in aumento. L’ADAC Rallye Stemweder Berg del 29/30 settembre intorno a Lubecca potrebbe essere decisivo. Con la sua terza vittoria stagionale al Rally Monte Bianco Morzine in Francia, lo svedese Calle Carlberg ha aumentato a undici punti il ​​suo vantaggio sul coetaneo tedesco Max Reiter (Dillingen). Ciò significa che Carlberg potrebbe assicurarsi il titolo all’ADAC Rallye Stemweder Berg. Se alla fine dell’evento sull’asfalto nel nord-est del Nord Reno-Westfalia avrà più di 35 punti di vantaggio su Reiter, il Saarlander non sarà più in grado di raggiungerlo nel finale di stagione di fine ottobre come parte del mondiale gara di campionato al Rally dell’Europa Centrale.

Settimo appuntamento dell’ADAC Opel Electric Rally Cup “powered by GSe”

Ma il calmo scandinavo, che come sempre gareggia al fianco di suo padre Torbjörn, non vuole fare affidamento su questo: “La lotta tra me e Max è stata estremamente serrata durante tutto l’anno, e non vedo motivo per cui a Stemwede dovrebbe essere diverso . Per assicurarsi il titolo in anticipo, anche Max dovrebbe perdere l’occasione, e spero che ciò non accada. Voglio diventare campione perché sono stato il migliore, non perché gli altri sono stati sfortunati. Presumo che il titolo si deciderà solo in finale”.

Luca Pröglhöf ha solo una possibilità teorica di vincere il titolo di Coppa. Insieme alla sua copilota Christina Ettel, il 24enne austriaco, già salito due volte sul podio quest’anno, punta ad altri buoni risultati individuali e al duello per il terzo posto assoluto con la veloce francese Sarah Rumeau. La 28enne e la sua copilota Julie Amblard hanno recentemente celebrato il loro primo podio con la Opel Corsa Rally Electric al Monte Bianco.

Il programma del fine settimana prevede un totale di undici prove speciali selettive su 113 chilometri. Si comincia venerdì alle 17:09 con tre prove, la ripartenza avviene il giorno successivo alle 9:01. La prima delle veloci Opel Corsa e-Rally è attesa all’arrivo a Lübbecke alle 17:19. Gli appassionati di rally che restano a casa potranno seguire lo spettacolo sull’asfalto dell’ADAC Rallye Stemweder Berg tramite live timing su www.opel-motorsport.com.