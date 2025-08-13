Opel presenterà una spettacolare concept car all’IAA Mobility 2025

Opel ha pubblicato le prime immagini della nuova concept car che debutterà in anteprima mondiale all’IAA Mobility 2025 di Monaco di Baviera (8-14 settembre 2025). Il nome è ancora segreto, ma le immagini mostrano un chiaro legame con il sotto-marchio GSE del brand e offrono un’anteprima della prossima evoluzione della “Bussola Opel”.

“La nostra concept car farà battere forte il cuore. È un’anteprima dei modelli futuri, si distingue per il suo design accattivante e piacerà agli appassionati di auto di tutto il mondo. Annunceremo presto maggiori dettagli”, ha dichiarato Florian Huettl, CEO di Opel. Le prime immagini rivelano elementi di design unici, frutto della creazione del team guidato da Mark Adams, Vicepresidente del Design Opel. Una delle caratteristiche più sorprendenti è l’ulteriore sviluppo della “Bussola Opel”. Il nome del marchio illuminato è posizionato al centro, incorniciato da eleganti linee verticali e orizzontali.

Le immagini mostrano che la concept car è in linea con i recenti sviluppi del sotto-marchio ad alte prestazioni GSE. A giugno, Opel ha annunciato che la Mokka GSE entrerà in produzione come primo modello completamente elettrico ad alte prestazioni del marchio. Il nuovo logo GSE sull’elegante volante, ispirato alle auto da corsa, sottolinea l’impegno di Opel nell’esplorare i limiti delle prestazioni elettriche a batteria con questa concept car. I cerchi dal design aerodinamico con elementi triangolari troncati richiamano anche in modo discreto i modelli sportivi Opel più iconici, come la Manta 400 da rally.

Opel prosegue l’influenza sportiva negli interni. Il sedile del conducente futuristico, minimalista e leggero e la gabbia di sicurezza a vista sottolineano che questa concept car è perfettamente a suo agio anche in pista, offrendo un’esperienza di guida dinamica, ma al tempo stesso confortevole e sicura. La casa tedesca annuncerà presto il nome della nuova concept car e ulteriori dettagli. La vettura sarà presentata in anteprima mondiale al Salone Internazionale della Mobilità 2025 di Monaco di Baviera (8-14 settembre).