Jeep Avenger riceve l’ennesimo premio della sua pur breve carriera

Jeep Avenger è una vettura che fin dal suo debutto sul mercato ha registrato molti consensi sia tra gli addetti ai lavori che tra i clienti. L’ennesima dimostrazione di ciò arriva direttamente dalla Germania dove la vettura ha ricevuto l’ennesimo premio della sua pur breve carriera. Hanno votato oltre 14.000 lettori della rivista specializzata “auto motor und sport” e il risultato è chiaro: la vettura di Jeep è stata nominata con un netto margine “Miglior nuovo design del 2023”. L’Avenger vince con il 53 per cento e si assicura così l’ambito premio di design “autonis” nella categoria “Piccoli SUV/Fuoristrada”. Il premio “autonis” comprende le novità più importanti degli ultimi dodici mesi. In totale i lettori hanno potuto scegliere tra 105 modelli di auto in undici classi.

Ancora un premio per Jeep Avenger

“La Jeep Avenger è arrivata sul mercato solo quest’anno ed è già una star: con la sua trazione completamente elettrica e il design accattivante, delizia i clienti e sta diventando un bestseller assoluto. Il prezzo “autonis” per la nostra city car compatta sottolinea che questo è esattamente ciò che piace ai lettori e ai clienti”, afferma Luigi Saia, capo di Jeep Germania.

La Jeep Avenger è un SUV compatto che, con una lunghezza di circa quattro metri, si posiziona nel segmento in rapida crescita dei B-SUV, il secondo segmento europeo per volume. Si rivolge alle persone attive che cercano un SUV dalle dimensioni compatte ma che abbia comunque molto spazio e opzioni di stoccaggio. Progettata e realizzata come una Jeep fin dal primo giorno, questo modello compatto unisce il DNA Jeep in un SUV compatto con una combinazione unica di capacità, stile, funzionalità e tecnologia.

Con un’autonomia elettrica fino a 400 chilometri nel ciclo combinato WLTP e oltre 550 chilometri nel ciclo urbano WLTP, una trasmissione elettrica combina un nuovo motore elettrico da 400 volt con 115 kW (156 CV) e 260 Newton metri di coppia con una nuova batteria da 54 kWh. Il lancio della Jeep Avenger in Europa segna l’inizio della prossima fase di elettrificazione del marchio Jeep, che produrrà quattro modelli completamente elettrici entro il 2025. Entro la fine del 2030, tutte le nuove auto del marchio Jeep vendute in Europa saranno puramente elettriche.