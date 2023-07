Jeep Renegade raggiunge un incredibile traguardo

Jeep Renegade ha raggiunto un altro traguardo a fine giugno: 550.000 unità prodotte in Brasile. Il modello più prodotto nello stabilimento di Goiana ha conquistato l’America Latina, dove viene anche esportato. Protagonista della storia di Jeep in Brasile, Renegade ha ridefinito il suo segmento quando è stata lanciata in Brasile nel 2015. Il modello ha sempre portato ai clienti brasiliani tutta l’autenticità di Jeep e tanta sicurezza, tecnologia, capacità fuoristrada e qualità. Dall’inizio della sua produzione in Brasile, la Jeep Renegade è sempre stata commercializzata con un forte pacchetto tecnologico e di sicurezza, sin dalla sua versione entry-level.

550.000 unità prodotte in Brasile per Jeep Renegade

Nell’attuale gamma, di serie, tutte le versioni della Jeep Renegade portano molta sicurezza con almeno 6 airbag, frenata di emergenza autonoma, avviso di mantenimento della corsia, rilevatore di fatica, assistente alla partenza in rampa, Jeep Traction Control+, telecamera di parcheggio posteriore e molti altri articoli standard. In tutte le versioni, alle versioni del modello vengono aggiunti ulteriori elementi, come il quadro strumenti da 7″, il caricabatterie wireless, il climatizzatore bi-zona, i cerchi fino a 19″, 7 airbag, tra gli altri elementi di tecnologia e sicurezza, oltre a l’opzione di guida 4×4. E tutto questo, con il motore più potente della categoria in tutte le versioni, il T270 fino a 185 CV.

La Jeep Renegade è divenuta rapidamente un simbolo e un oggetto del desiderio per i consumatori del Paese. Numerosi premi, grande vincitore nei confronti e riconoscimenti da parte dei clienti e della stampa specializzata. Primo modello realizzato presso lo Stellantis Automotive Center di Goiana (PE), la Jeep Renegade viene prodotta nello stabilimento più moderno del gruppo, all’avanguardia nell’innovazione e nella sostenibilità sin dalla sua inaugurazione nel 2015.

La sua produzione continua a cambiare la realtà della regione e trasforma anche il mercato automobilistico brasiliano, con tutti i modelli prodotti nello stabilimento. Nell’aprile 2023, lo stabilimento di Goiana ha anche superato la soglia del milione di unità Jeep prodotte dal 2015. Ricordando che questo traguardo considera solo le unità Renegade, Compass e Commander lì prodotte.

Jeep Renegade 2024 Brasile

Il successo della Jeep Renegade può essere misurato anche dal suo volume di produzione, con oltre 550.000 unità prodotte nel Paese. E questo successo non è solo in Brasile, poiché il modello viene esportato in diversi paesi dell’America Latina, come Argentina, Perù, Uruguay, Colombia, Paraguay, tra gli altri.