Fiat Fastback Abarth potrebbe avere 220 CV

In Brasile continua lo sviluppo di Fiat Fastback Abarth. Un nuovo video pubblicato dal profilo Stellantis Clube su Instagram mostra due unità della Fastback mimetizzate che circolavano con meno travestimenti. È possibile dedurre che si tratti della versione Abarth per via delle appendici aerodinamiche che saranno esclusive della nuova configurazione. La Fastback dispone già della versione Limited Edition by Abarth, equipaggiata con un motore 1.3 turbo da 185 CV e 27,5 kgfm di coppia.

Motore da 220 Cavalli per l’imminente Fiat Fastback Abarth?

Con l’arrivo della Fiat Fastback Abarth, previsto entro la fine del 2023, Fiat punterà su altri dettagli prestazionali per differenziare la versione Abarth pura dalla Limited Edition, che già monta il motore più potente. Nelle immagini è possibile vedere che la Fiat Fastback Abarth dovrebbe presentare uno spoiler posteriore molto pronunciato rispetto alle altre configurazioni della vettura. Ma non sarà l’unica novità. Il video si concentra maggiormente sulla parte posteriore del SUV-coupé ed è possibile vedere che il nuovo paraurti posteriore presenterà alcuni cambiamenti. Non solo per rendere più visibile l’uscita di scarico, ma anche per far capire che il nuovo modello avrà due uscite di scarico.

In attesa del debutto ufficiale di Fiat Fastback Abarth, cominciano a crescere le voci secondo cui la divisione sportiva starebbe preparando importanti modifiche per il motore 1.3 turboflex. Quatro Rodas ha pubblicato alla fine di agosto l’indiscrezione che un’opzione prestazionale sarebbe nelle fasi finali di sviluppo da offrire come prodotto originale da Mopar, la divisione ricambi e servizi di Stellantis. Il pacchetto potrebbe essere offerto sia sulla Pulse che sulla Fastback Abarth, ma il SUV coupé potrebbe ricevere la nuova funzionalità prima.

La previsione sarebbe quella di aumentare la potenza del motore 1.3 turbo dagli attuali 185 CV con etanolo a 220 CV, mentre la coppia passerebbe da 27,5 kgfm a 35 kgfm. Per raggiungere questo obiettivo, Mopar offrirebbe un kit prestazionale con nuovi collettori di aspirazione, filtro e air box e una sezione di scarico meno restrittiva tra la turbina e il catalizzatore.

Per quanto riguarda invece la parte elettronica della nuova Fiat Fastback Abarth, il centro di controllo del motore avrà un assetto più aggressivo, privilegiando, ad esempio, l’erogazione delle prestazioni rispetto ai consumi, mentre anche l’acceleratore elettronico dovrebbe ricevere una nuova mappatura per aumentare la risposta. Al momento il pacchetto sarebbe in fase di ultimazione di approvazione, in quanto intenzione di Mopar sarebbe quella di consegnare il kit senza perdere la garanzia originale della vettura.