Pulse Abarth mostra tutto il suo veleno in una nuova campagna

Pulse Abarth è stato il primo SUV nella storia della casa automobilistica dello Scorpione. Per promuovere il primo SUV Abarth al mondo, il marchio di Stellantis ha deciso di lanciare “Show”. Si tratta di un video che presenta scene cinematografiche e promuove l’incontro di due mitici scorpioni: l’Abarth e la band tedesca degli Scorpions che forniscono la colonna sonora del nuovo spot.

In Brasile nuova campagna pubblicitaria per Pulse Abarth primo SUV nella storia dello scorpione

Questa combinazione rende tutto ancora più velenoso. Il filmato mostra i due in ritardo per lo spettacolo, quindi per risolvere questo problema si affidano alla sportività della Pulse Abarth, del resto il modello è in grado di raggiungere i 100 km/h in 7,6 secondi. Anche incontrando posti di blocco lungo il percorso, Pulse Abarth riesce a trovare una scorciatoia attraverso un circuito, unendo gli elementi caratteristici del marchio: pista e accelerazione. Il modello è così veloce che gli Scorpions arrivano prima ancora dell’inizio dell’evento.

Per pubblicizzare il primo SUV Abarth al mondo, il brand punta su una campagna a 360°, partita dal digitale, generando curiosità nel pubblico amante della velocità che valorizza potenza e prestazioni. Ora, il film, in onda in tv in Brasile e negli inserti sul palinsesto calcistico di Globo, racconta in grande stile tutta l’emozione di Pulse Abarth. Prodotta da Saigon, la produzione è stata realizzata con auto dragster, guidate da un pilota professionista che ha portato sulle scene ancora più performance.