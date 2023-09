La Ferrari 812 Competizione in tinta argento e arancio che non ti aspetteresti

Il reparto Tailor Made della casa di Maranello propone un’altra Ferrari 812 Competizione, frutto di un processo di personalizzazione sviluppato in sinergia col committente. È un ritorno sul tema, dopo il modello trattato nelle scorse settimane, di cui ci siamo già occupati. Ancora una volta, il frutto del lavoro è un esemplare dal carattere unico, che si distingue da tutti gli altri.

Qui la livrea miscela dei colori insoliti, almeno rispetto alla tradizione del “cavallino rampante“, ma lo fa con sapienza creativa e con senso del gusto, in linea col blasone del marchio. La carrozzeria è stata verniciata in Argento Nurburgring opaco, con elementi in Glowing Orange e Black (in Nero DS). Il risultato è singolare, anzi unico.

Questa supercar si offre alla vista con un impatto scenico molto forte. Ovviamente, il processo di custumizzazione ha riguardato anche gli interni. I sedili da corsa in fibra di carbonio sono vestiti in Alcantara nero e accentati con strisce in SC-124 Mandarino Pelle Frau, per creare una connessione ideale, sul piano cromatico, con gli esterni.

Protagonista del trattamento, come dicevamo, è una Ferrari 812 Competizione. L’auto sportiva emiliana si erge nel comparto come un’opera d’arte senza paragoni. Con la sua silhouette scolpita dal vento, questa creatura italiana, dall’anima ardente, regala una sinfonia di potenza e bellezza, che sfida l’immaginazione. Cuore pulsante del modello è un V12 aspirato da 6.5 litri di cilindrata, in grado di sviluppare 830 cavalli di razza, il cui ruggito fa eco nei cuori dei puristi dell’automobilismo.

È una sinfonia di forza bruta e controllo, un’armonia tra uomo e macchina che danza sulla strada con un’incredibile forza e precisione. Il suo rombo è una melodia avvolgente, un richiamo irresistibile per chi ama la velocità e l’arte meccanica. Ma la Ferrari 812 Competizione è molto più di un’opera sonora. La sua aerodinamica è una coreografia perfetta di linee e curve che si uniscono per garantire una stabilità e una maneggevolezza straordinarie.

Ogni dettaglio, dall’aggressiva feritoia anteriore alle affamate prese d’aria laterali, è progettato con cura maniacale. Siamo al cospetto di una scultura in movimento, una danza di forma e funzione che cattura l’immaginazione. All’interno, tutto è focalizzaro sul pilota, messo al centro della scena, con comandi ergonomici, che trasmettono una sensazione di controllo totale. La Ferrari 812 Competizione è una celebrazione della tecnologia. Il suo sistema di trazione posteriore e il cambio a sette marce con doppia frizione assicurano feedback fulminei e un’esperienza di guida coinvolgente.

I controlli elettronici avanzati lavorano in armonia con la meccanica di precisione per offrire una guida fluida e responsiva. Questa vettura è una dichiarazione di stile, una rappresentazione dell’arte automobilistica italiana nella sua forma più pura. È una scultura dinamica, che sfreccia sulla strada; una sinfonia di potenza e bellezza che lascia un’impressione indelebile ovunque vada. In un mondo in cui la tecnologia sta rapidamente trasformando l’industria dell’auto, la Ferrari 812 Competizione è un raro tributo alla tradizione artigianale e all’eccellenza italiana. È una perla del “cavallino rampante”, che consegna un’esperienza emotiva speciale e inimitabile.

Foto | Profilo Facebook Ferrari