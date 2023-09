Lancia Ypsilon 2024: ecco quando la futura generazione arriverà in concessionaria

Lancia Ypsilon 2024, la futura generazione del celebre modello della casa italiana, sta per arrivare. Il suo debutto è previsto per il 2024 molto probabilmente nel corso dei primi mesi del 2024 e non escludiamo che le prime immagini possano trapelare già verso la fine del 2023. La vettura sarà molto diversa rispetto al modello attuale sarà lunga circa 4 m, utilizzerà la piattaforma CMP e avrà uno stile più elegante e mascolino per piacere ad un pubblico più vasto in Italia e in Europa. Con questa auto infatti la casa piemontese farà il suo ritorno nel segmento premium del mercato auto in Europa.

Lancia Ypsilon 2024: ecco quando potrebbe avvenire il debutto ufficiale in concessionaria

In molti si domandano quando esattamente avverrà il debutto in concessionaria della Lancia Ypsilon 2024, dato che dal momento della presentazione spesso passano diversi mesi prima di poter vedere dal vivo e toccare con mano una nuova vettura. A quanto pare la sua presentazione avverrà nel corso del primo trimestre del 2024 anche se molto probabilmente le prime immagini potrebbero trapelare anche prima forse già a fine 2023.

Di conseguenza il debutto in concessionaria dovrebbe avvenire intorno alla metà del prossimo anno che guarda caso è anche il periodo indicato dai dirigenti di Lancia per il completamento della implementazione della nuova corporate identity in tutta la rete di rivenditori italiani del marchio premium di Stellantis. Qualche mese in più invece dovranno aspettare gli altri mercati in cui il modello sarà commercializzato. Infatti Lancia Ypsilon 2024 oltre che in Italia verrà venduta anche in Spagna, paese in cui sarà prodotta, in Francia, in Germania, in Portogallo, in Belgio e in Olanda.

Per questi paesi molto probabilmente si dovrà aspettare l’autunno ma ovviamente si attendono in merito comunicazioni ufficiali. Qui vi mostriamo uno dei tanti render apparsi sul web ad ipotizzare l’aspetto di questo atteso modello destinato ad avere un ruolo centrale ancora per molti anni nella gamma di Lancia che punta a rilanciarsi in grande stile in Europa non solo con la nuova Ypsilon ma anche con altri due modelli che vedremo nei prossimi anni e cioè la nuova Lancia Gamma nel 2026 e la nuova Lancia Delta nel 2028. Ricordiamo infine che nel 2025 debutterà sul mercato anche la nuova Ypsilon HF versione ad alte prestazioni che riporterà sul mercato la mitica sigla che in passato tante soddisfazioni ha regalato alla casa piemontese e ai suoi fan.