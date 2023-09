Peugeot 9X8 con elementi LEGO Technic in mostra a Varsavia

Fino al 26 settembre, proprio accanto all’ingresso principale del centro commerciale Arkadia Westfield a Varsavia, è possibile visionare una straordinaria mostra di costruzioni LEGO. Tra le novità anche la Hypercar ibrida Peugeot 9X8 della 24 Ore di Le Mans ricreata con elementi LEGO Technic. La struttura da 900 kg è una riproduzione fedele dell’hypercar originale che ha preso parte all’edizione di quest’anno dell’iconica gara 24 Ore di Le Mans.

Lego espone a Varsavia una Peugeot 9X8 lunga 520 cm e che pesa oltre 900 kg

Tutti gli appassionati di LEGO e di automobili hanno l’opportunità unica di vedere con i propri occhi un impressionante modello dell’ipercar ibrida Peugeot 9X8, realizzato interamente con elementi LEGO Technic. Il modello sarà presentato fino al 26 settembre all’ingresso principale del centro commerciale Arkadia Westfield a Varsavia.

Un team di 12 designer di LEGO e Peugeot Sport è stato coinvolto nella ricostruzione dell’auto in dimensioni reali. Durante il lavoro 24 ore su 24 sono stati utilizzati quasi 630.000 elementi. L’effetto è impressionante: l’auto PEUGEOT esposta nella Galleria di Varsavia è lunga 520 cm e pesa oltre 900 kg.

Il design LEGO Technic riflette esattamente i dettagli tecnici del veicolo, tra cui insolite portiere apribili, un elegante profilo esterno con elementi fosforescenti, trazione 4×4, cambio a 7 marce, trazione ibrida e sospensioni speciali. L’edificio è una riproduzione fedele del modello originale Peugeot 9X8, che ha preso parte all’ultima edizione dell’iconica 24 Ore di Le Mans il 10 e 11 giugno di quest’anno. Al termine della gara menzionata è stato presentato anche il modello ricreato con elementi LEGO Technic.

La casa automobilistica francese e l’iconica azienda di giocattoli danese hanno unito le forze in questo progetto unico per celebrare il centenario della leggendaria 24 Ore di Le Mans. L’evento si svolge regolarmente dal 1923 sul Circuit de la Sarthe in Francia e vi prendono parte squadre professionistiche provenienti da tutto il mondo. L’attrazione principale, la 24 Ore di Le Mans, è una competizione che prevede il completamento del maggior numero di giri possibile in 24 ore. Quest’anno ha preso parte alla gara anche l’innovativa hypercar ibrida Peugeot 9X8.

Invitiamo cordialmente tutti gli appassionati a vedere questa straordinaria costruzione. Questa è un’opportunità unica per vedere con i tuoi occhi un modello di auto in dimensioni reali realizzato con elementi LEGO Technic. Il set standard Hypercar ibrida LEGO Technic Peugeot 9X8 24 Ore di Le Mans in scala 1:10 è disponibile nei negozi LEGO, su www.LEGO.com