Team Peugeot TotalEnergies: la 6 Ore del Fuji 2023 non è andata come previsto

Sotto lo sguardo imponente del Monte Fuji e davanti a un numero record di spettatori (54.700 per la precisione), la 6 Ore del Fuji ha dato il via al suo sesto round nell’ambito del FIA World Endurance Championship 2023. Con una pista asciutta e una temperatura vicina ai 30 °C, l’adrenalina era palpabile.

Mikkel Jensen e Loïc Duval, al volante rispettivamente della Peugeot 9X8 n°93 e della 9X8 n°94, si sono posizionati alla partenza nelle fila cinque e sei della griglia. Entrambi i piloti hanno avuto un buon inizio, guadagnando posizioni nonostante diversi incidenti che hanno portato alla neutralizzazione della safety car già nel primo giro.

Team Peugeot TotalEnergies: le due Peugeot 9X8 si sono piazzate ottava e settima

Dopo la ripartenza, il Team Peugeot TotalEnergies ha mantenuto un ritmo costante, esibendo un’ottima affidabilità meccanica delle loro vetture. In particolare, Jensen è stato affiancato da Paul Di Resta e Jean-Eric Vergne nell’hypercar n°93, tagliando il traguardo in ottava posizione senza alcun contrattempo durante le sei ore della gara.

Per quanto riguarda la Peugeot 9X8 n°94, con Duval, Stoffel Vandoorne e Gustavo Menezes al volante, il team ha mostrato un’ottima consistenza. Quest’ultima formazione ha terminato la corsa al settimo posto, dimostrando una competitività significativa nella classe Hypercar.

Il prossimo e ultimo round della stagione 2023 del Campionato Mondiale Endurance si terrà il 4 novembre in Bahrain, segnando la conclusione della prima stagione completa del Team Peugeot TotalEnergies nella competizione.

Le dichiarazioni di Olivier Jansonnie e dei piloti

Da un punto di vista tecnico, Olivier Jansonnie – direttore tecnico di Peugeot Sport – ha evidenziato alcune difficoltà soprattutto in termini di ritmo, in linea con le prestazioni delle sessioni di prove libere.

Ha inoltre sottolineato l’inaspettata performance di Porsche, affermando che entrambe le vetture del brand francese hanno completato la gara senza problemi meccanici, un dato certamente positivo. Tuttavia, il team è determinato a lavorare sodo per migliorare le prestazioni in vista della prossima gara in Bahrain.

Mikkel Jensen ha espresso la sua frustrazione per la mancanza di performance rispetto alle aspettative, sottolineando la necessità di un’analisi approfondita per migliorare. Duval ha manifestato soddisfazione per la sua prima gara con il Team Peugeot TotalEnergies, pur ammettendo che c’è margine per migliorare le prestazioni e puntare al podio, come già successo a Monza.

Leggi anche: Peugeot punta a un altro podio alla 6 Ore di Fuji con la sua 9X8

Il Team Peugeot TotalEnergies è uscito dalla 6 Ore del Fuji con risultati importanti, ma con l’obiettivo chiaro di apportare ulteriori miglioramenti nelle performance della sua Peugeot 9X8. Gli occhi sono ora puntati sulla 8 Ore del Bahrain.