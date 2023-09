Alfa Romeo Giulia e Stelvio trionfano agli Autonis Design Award 2023

La rivista automobilistica “auto motor und sport” anche quest’anno si è chiesta quali sono le auto più belle nelle varie categorie. La risposta chiara per le categorie “ berline medie” e “grandi SUV/fuoristrada” è: Alfa Romeo Giulia e Alfa Romeo Stelvio. I due modelli della casa automobilistica del Biscione sono stati scelti come vincitori del rinomato concorso di design autonis di quest’anno, in cui “auto motor und sport” si è chiesto se il design di un’auto possa ispirare non solo il momento, ma anche gli anni a venire. Alfa Romeo segue questo credo con grande fedeltà da molti anni.

Alfa Romeo Giulia e Alfa Romeo Stelvio premiati per il loro design agli Autonis Design Award 2023 della rivista auto motor und sport

La berlina sportiva Alfa Romeo Giulia, recentemente rivista e già pluripremiata, ha vinto nella categoria di competizione “di fascia media” con una quota particolarmente netta dei voti del 66,4 per cento. Nella categoria “SUV/fuoristrada di grandi dimensioni” ha prevalso l’Alfa Romeo Stelvio, anch’essa modernizzata per l’anno modello 2023, con il 39,7 per cento dei voti espressi.

“Siamo onorati e molto felici che sia la nostra Alfa Romeo Giulia che Alfa Romeo Stelvio abbiano ricevuto un premio per il design nel concorso dei lettori di autonis. Questo riconoscimento da parte dei lettori della rispettata rivista “auto motor und sport” significa molto per noi. È una conferma della nostra passione per il design senza tempo e l’instancabile ricerca della perfezione. Vorremmo esprimere i nostri più sentiti ringraziamenti a tutti coloro che hanno votato per i nostri modelli e promettiamo di continuare a sviluppare veicoli innovativi e stimolanti in futuro” ha dichiarato Alejandro Mesonero, capo progettista dell’Alfa Romeo.

Niccolò Biagioli, Direttore Premium Brands Stellantis Germania, ha ritirato i premi durante la cerimonia di premiazione del 18 settembre 2023 nell’ambito del congresso auto motor und sport alla Fiera di Stoccarda. “È bello vedere come la passione per il design dei nostri modelli Alfa Romeo rimanga ininterrotta in Germania. I miei sinceri ringraziamenti vanno non solo ai lettori di “auto motor und sport”, che dimostrano ancora una volta il loro eccellente gusto, ma anche al nostro design team di Torino, presso il Centro Stile. Il continuo impegno dei nostri colleghi per portare il carattere originale e lo stile inconfondibile dell’Alfa Romeo in ogni nuovo modello è semplicemente impressionante. Guardo con fiducia al futuro e ai prossimi progetti che presenteremo ai nostri fan tedeschi” ha dichiarato.

Alfa Romeo è regolarmente uno dei vincitori del concorso di design Autonis, giunto alla sua 18a edizione. I lettori di “auto motor und sport” hanno già votato come i migliori dell’anno il design dei modelli Alfa Romeo Giulietta, MiTo e Tonale nonché le versioni precedenti di Giulia e Stelvio. Nell’edizione 2023 di autonis, più di 100 modelli nuovi o rinnovati di dodici categorie sono stati giudicati da un pubblico esperto.