Alfa Romeo Stelvio 2026: nuovo frontale per la futura generazione?

Alfa Romeo Stelvio 2026 è la seconda generazione del primo SUV nella storia del Biscione. L’arrivo di questo modello è stato confermato nei mesi scorsi dal numero uno di Alfa Romeo, l’amministratore delegato Jean-Philippe Imparato. A proposito di questo modello, oggi vi segnaliamo un nuovo render del creatore digitale Kelsonik che su Instagram ha pubblicato una nuova ipotesi che mostra come potrebbe cambiare il frontale di questo veicolo con l’arrivo della prossima generazione.

Alfa Romeo Stelvio 2026: ecco come potrebbe cambiare il frontale del SUV del Biscione con l’avvento della nuova generazione

Alfa Romeo Stelvio 2026 in questa ricostruzione digitale sembra avere ancora più personalità e sportività del modello attuale che di recente ha subito un restyling che lo ha reso più simile in volto al recente SUV Alfa Romeo Tonale. Ricordiamo che questo modello lo vedremo entro la fine del 2026 anche se ovviamente non si escludono anticipazioni già qualche mese prima. L’auto continuerà ad essere prodotta in Italia molto probabilmente a Cassino su piattaforma STLA Large al pari della nuova Alfa Romeo Giulia con cui condividerà gran parte della gamma dei motori.

La versione Entry level di Alfa Romeo Stelvio 2026 dovrebbe avere un motore da 350 cavalli, la Veloce di 800 cavalli e la top di gamma Quadrifoglio dovrebbe avvicinarsi ai 1.000 cavalli di potenza. Il SUV continuerà ad avere un posto molto importante nella gamma del Biscione nei prossimi 10 anni. Con questo modello e gli altri che arriveranno nei prossimi anni la casa automobilistica milanese mira infatti a diventare il brand premium globale di Stellantis avendo successo in tutti i principali mercati auto del mondo compresi Cina e Stati Uniti. Non a caso saranno lanciati modelli adatti a fare bene in quei paesi. Vedremo dunque a proposito di Alfa Romeo Stelvio 2026 quali altre novità arriveranno nel corso dei prossimi mesi.