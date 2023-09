Maserati MC20 è la supercar del marchio del Tridente. La MC20 è stata presentata ufficialmente il 9 settembre 2020, dopo una lunga attesa e una serie di teaser e anticipazioni. La MC20 è una coupé a due posti con motore centrale, che promette prestazioni da sogno: 630 CV, 730 Nm di coppia, 0-100 km/h in meno di 2,9 secondi e una velocità massima di oltre 325 km/h. Il motore è un V6 biturbo da 3 litri, chiamato Nettuno, che rappresenta il primo propulsore interamente sviluppato da Maserati dopo vent’anni.

Maserati MC20 doveva essere una Alfa Romeo: lo ha confermato il responsabile del prodotto di Alfa Romeo, Daniel Guzzafame

Ma quello che forse non tutti sanno è che la MC20 non doveva essere una Maserati, ma una Alfa Romeo. A rivelarlo è stato il responsabile del prodotto di Alfa Romeo, Daniel Guzzafame, in un’intervista a Car Expert. Secondo Guzzafame, il progetto della MC20 era inizialmente destinato a una supercar per Alfa Romeo, ma poi è stato deciso di spostarlo su Maserati per dare un nuovo impulso al marchio, che non aveva una vera auto sportiva dal 2005, quando fu prodotta l’ultima MC12. La MC12 era a sua volta basata sulla Ferrari Enzo, mentre la MC20 non ha nulla a che vedere con la casa di Maranello.

La MC20 condivide però alcuni elementi con la nuova Alfa Romeo 33 Stradale, un’altra supercar italiana presentata nel 2023. La 33 Stradale è ispirata alla storica omonima degli anni ’60, ed è prodotta in soli 33 esemplari. La 33 Stradale usa lo stesso telaio in fibra di carbonio della MC20, ma ha un motore diverso: si tratta di un V6 biturbo da 2,9 litri derivato dalla Giulia Quadrifoglio, portato a 3 litri e capace di erogare 540 CV. La 33 Stradale ha anche una versione elettrica, che monta due motori elettrici da 156 CV ciascuno e uno da 240 CV sul retrotreno.

La Maserati MC20 e la Alfa Romeo 33 Stradale sono quindi due sorelle diverse, ma con lo stesso DNA italiano. Entrambe le auto sono destinate a entrare nella storia dell’automobilismo nazionale e internazionale, e a rappresentare il meglio della tecnologia e del design made in Italy.