Jeep Wagoneer S: il SUV elettrico avrà presto un nuovo nome

Jeep Wagoneer S, futura rivale elettrica di Range Rover Sport avrà presto un nuovo nome. Come vi abbiamo anticipato nei mesi scorsi Jeep ha intenzione di dare a questo modello un nome completamente diverso da quello con cui è stato mostrato per la prima volta quando la casa americana ha mostrato le prime immagini teaser. Il nome era una sorta di anticipazione di quelle che sono le intenzioni di Jeep con questo modello che avrà carattere premium. L’elemento di design più interessante di questo modello potrebbe essere la linea del tetto spiovente, che si abbassa sotto uno spoiler sul tetto simile a una maniglia. Dobbiamo ammettere però che anche la versione illuminata della “griglia” a sette fessure della Jeep è davvero molto suggestiva.

Jeep Wagoneer S: il SUV elettrico premium della casa americana sta arrivando

Il futuro Jeep Wagoneer S rientrerà nella gamma dei SUV super lussuosi che si contrapporrà a quella dei veicoli pensati per l’off roar, anche se Jeep afferma che la S sarà molto capace anche come fuoristrada. Non sarà “Trail Rated”. La piattaforma elettrica STLA Large sarà alla base di questo modello. Questa architettura può supportare tutti i tipi di propulsori. Nei modelli EV, l’architettura può offrire fino a 800 km di autonomia e pacchi batteria di dimensioni comprese tra 101 e 118 kWh. Non si sa ancora se la S includerà la versione più prestante di questo sistema, ma Jeep promette già 700 km di autonomia, uno sprint 0-60 di 3,5 secondi e 600 CV da una configurazione a doppio motore. Dimensionalmente, la S è leggermente più piccola di una Grand Cherokee, anche se si dice che lo spazio interno sia alla pari con quello di quel modello.

Jeep Wagoneer S

Al momento non è ancora chiaro quanto costerà Jeep Wagoneer S. Negli Stati Uniti si ipotizza che si possa partire da 75 mila dollari e arrivare sino a oltre 100 mila dollari per le versioni top di gamma. Ricordiamo che questo veicolo sarà commercializzato anche in Europa. Ricordiamo infine che qualunque sarà il suo nome ufficiale, il modello elettrico di lusso sarà svelato il prossimo anno insieme al fuoristrada Jeep Recon EV. Vedremo dunque alla fine quale nome sarà scelto per questo importante modello della casa americana.