Nuova Opel Frontera: tornerà come rivale di Dacia Duster

Il produttore tedesco Opel lancerà un concorrente diretto della Dacia Duster. Sostituirà l’attuale Crossland e sarà costruita su una nuova piattaforma, riferisce la pubblicazione britannica AutoExpress, che ha citato quanto dichiarato dal direttore esecutivo di Opel, Uwe Hochgeschurz. Per il nuovo modello molto probabilmente verrà ripreso il nome di nuova Opel Frontera, utilizzato per un SUV commercializzato dalla casa tedesca negli anni ’90. Adesso, però, non si tratterà più di un Suv, bensì di un piccolo crossover, il cui scopo è quello di competere proprio con la Dacia Duster che sta spopolando sul mercato.

Nuova Opel Frontera potrebbe essere il nome dell’erede di Crossland che sfiderà Dacia Duster

Opel non ha ancora rivelato molti dettagli sul crossover, ma molto probabilmente la nuova Opel Frontera erediterà il design degli ultimi modelli Opel con il caratteristico pannello Vizor nella parte anteriore. Le dimensioni saranno compatte, ma è previsto un volume del bagagliaio impressionante, poiché sarà una tipica “auto familiare”. Nell’abitacolo ci sarà probabilmente un “cockpit” Pure Panel con un quadro strumenti virtuale da 12 pollici e un display del sistema multimediale da 7 o 10 pollici.

Il nuovo prodotto sarà probabilmente basato sulla piattaforma CMP dell’alleanza Stellantis, che il crossover condividerà con Opel Corsa e Opel Mokka. Ciò significa che il futuro modello avrà versioni a benzina, ibride e completamente elettriche. La nuova Opel Frontera base sarà equipaggiata con un motore turbo da 1,2 litri con 99 e 128 cavalli.

È prevista anche una variante con trazione ibrida “mild” da 48 volt, simile alla Corsa, nonché una versione elettrica. Riceverà un motore elettrico con una potenza di 134 CV. e una batteria da 50 kWh con un’autonomia nominale di 336 km. La ricarica dal 10 all’80 per cento richiederà circa 30 minuti. Vedremo dunque quali altre novità arriveranno a proposito di questo futuro modello di Opel nel corso dei prossimi mesi.