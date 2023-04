Opel Mokka: la gamma si arricchisce con un nuovo motore benzina

La gamma dell’Opel Mokka nel Regno Unito è stata aggiornata per il model year 2023, introducendo una nuova variante del motore PureTech turbo benzina da 1.2 litri a tre cilindri. Questa versione offre lo stesso incremento di potenza della versione mild hybrid, recentemente introdotta nei Peugeot 3008 e 5008, ma senza l’elettrificazione.

Il motore in questione eroga 136 CV e una coppia massima di 230 Nm, ed è abbinato, per ora, esclusivamente a un cambio manuale a 6 marce che trasferisce la potenza alle ruote anteriori.

Opel Mokka: il nuovo tre cilindri propone 136 CV di potenza

La casa automobilistica tedesca afferma che il nuovo tre cilindri riduce le emissioni di CO2 a 125 g/km, rispetto ai 141 g/km precedenti, mantenendo le stesse prestazioni. Il Mokka accelera da 0 a 96 km/h in 9,1 secondi, raggiunge una velocità massima di 201 km/h e consuma 5,5 litri/100 km nel ciclo WLTP.

A differenza del PureTech 1.2 mild hybrid a 48V, il nuovo motore non è dotato di un propulsore elettrico, che aggiunge ulteriori 28 CV e 55 Nm. Inoltre, questa versione è accoppiata a un cambio automatico a doppia frizione a 6 rapporti e a una batteria da 898 Wh.

La gamma dell’Opel Mokka 2023, commercializzata sotto il brand Vauxhall nel Regno Unito, continua ad offrire l’unità precedente da 1.2 litri con 100 e 130 CV. Nel primo caso, è disponibile un cambio manuale a 6 velocità mentre nel secondo un cambio automatico a 8 marce.

L’ultima generazione è stata lanciata nel 2020

Ricordiamo che il Mokka si propone sul mercato come un SUV compatto molto popolare, che ha debuttato per la prima volta nel 2012 e da allora ha ottenuto una buona reputazione per il suo design moderno, le sue dimensioni compatte e le prestazioni generali.

Nel 2016 è stato presentato un restyling, che ha visto l’aggiunta di nuovi elementi estetici e tecnologici. L’ultima generazione, lanciata nel 2020, ha introdotto un design completamente rinnovato, con linee più affilate e un aspetto più sportivo. Il nuovo Opel Mokka è stato anche uno dei primi modelli del brand di Stellantis a presentare il nuovo logo e il nuovo frontale Opel Vizor, che unisce i fari e la calandra in un’unica unità.

È disponibile oggi con diverse motorizzazioni, sia a benzina che a diesel, offrendo una buona varietà per soddisfare le esigenze dei consumatori. Inoltre, è stata introdotta anche una versione 100% elettrica conosciuta oggi come Opel Mokka Electric. Propone un’autonomia di oltre 300 km con una singola carica. Questa variante consente di ridurre le emissioni e di avvalersi di eventuali incentivi statali per veicoli elettrici.

L’abitacolo è progettato per offrire un’esperienza di guida confortevole e piacevole, con materiali di qualità e un’ampia gamma di tecnologie di infotainment e assistenza alla guida. Tra le caratteristiche principali ci sono un sistema di infotainment con display touch dedicato, la connettività smartphone tramite Apple CarPlay e Android Auto e una serie di sistemi di sicurezza come il controllo di stabilità, l’assistenza al mantenimento della corsia e il rilevamento della stanchezza del conducente.

In sintesi, l’Opel Mokka si distingue nel suo segmento per il suo design moderno, i diversi propulsori disponibili e le tecnologie all’avanguardia. Il suo successo è dovuto alla combinazione di prestazioni, efficienza e stile che lo rendono adatto a diverse tipologie di automobilisti.