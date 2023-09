Peugeot e-5008: un video anticipa il suo possibile design

Peugeot lancerà almeno 5 veicoli elettrici nei prossimi due anni mentre si avvicina al 2030, data entro la quale afferma che il 100% delle sue nuove auto in Europa saranno completamente elettriche. E uno di questi 5 nuovi modelli in arrivo nei prossimi due anni è il SUV elettrico Peugeot e-5008. Questo modello di recente è stato protagonista di un avvistamento in versione prototipo camuffato che ha anticipato alcuni dettagli di quelli che saranno i cambiamenti estetici rispetto all’attuale generazione.

Ecco come potrebbe apparire la futura Peugeot e-5008 il cui debutto è previsto nel corso del prossimo anno

Peugeot 5008 e il suo fratello minore Peugeot 3008 utilizzeranno la nuova piattaforma STLA Medium che sarà resa disponibile per un’ampia gamma di modelli Stellantis tra oggi e la fine del decennio. Ma mentre la piattaforma STLA Medium è stata progettata principalmente pensando ai veicoli elettrici, e questi saranno i modelli di cui Peugeot punterà di più, non tutte le 5008 saranno alimentate a batteria, come dimostrano il terminale di scarico visibile sul prototipo avvistato di recente. Tuttavia oggi vogliamo concentrarci sulla Peugeot e-5008 con un video render del designer e creatore digitale Ascariss Design che ha mostrato quale potrebbe essere il futuro design di questo atteso modello fornendoci la sua personale intepretazione.

Nello stesso video apparso su YouTube il suo creatore spiega che ha utilizzato le recenti foto della nuova Peugeot e-3008 per realizzare un rapido rendering della Peugeot e-5008. Ovviamente il designer ha pure fatto riferimento alle recenti foto spia e ha cercato di avvicinarsi il più possibile al nuovo design.

Come sappiamo Peugeot e-3008 a cinque posti arriverà nella seconda metà del 2023, mentre per l’e-5008 a tre file e sette posti dovremo aspettare un po’ di più. Per quanto riguarda infatti la data di debutto si parla della metà del 2024. Vedremo dunque quali altre novità arriveranno a proposito di questo atteso modello della casa automobilistica del Leone.