Peugeot e-3008: prime immagini ufficiali del SUV

A pochi giorni dalla presentazione globale che avverrà il 12 settembre, Peugeot ha deciso di svelare la versione elettrica del popolare SUV che uscirà sui mercati europei nei primi mesi del 2024. Come possiamo vedere, il nuovo Peugeot e-3008 ha mantenuto l’aspetto del modello attuale e lo ha evoluto in una versione ancora più attraente. Questa auto ha come caratteristica principale la grande calandra e l’enorme logo con il leone, con la trama multiprismatica e i led che sembrano artigli.

La casa del Leone ha pubblicato le prime immagini ufficiali della sua Peugeot e-3008

Più in alto sul cofano c’è un pannello sottile con il logo del modello e alle estremità ci sono i fari sottili. Sul retro c’è ancora un pannello che fa da ponte tra i bellissimi corpi illuminanti che ricordano lo stile delle nuove Peugeot 408 e 508. E il profilo appare molto interessante con un approccio pseudo-coupé grazie alla forte inclinazione del tetto, mentre si nota anche una buona altezza da terra. La protagonista di queste immagini è la Peugeot e-3008 e sebbene i francesi non abbiano fornito informazioni ufficiali, logicamente la vedremo con la trazione anteriore, con un motore, o con la trazione integrale con due motori elettrici.

La prima versione produrrà 218 CV, mentre la seconda avrà una potenza totale di 388 CV. Il nuovo Peugeot e-3008 sarà disponibile con due batterie: una con una capacità di 60 kWh e una con una capacità di 86 kWh. Inoltre si prevede che la nuova 3008 nelle sue versioni convenzionali avrà alla base versioni elettrificate a 48 volt di motori a benzina. Più in alto ci saranno le versioni ibride plug-in che avranno anche la trazione integrale, mentre vedremo anche quelle completamente elettriche. Incerta è l’esistenza delle ottime versioni diesel.

All’interno vediamo il nuovo i-Cockpit panoramico, che presenta un impressionante schermo/pannello curvo da 21 pollici. Montato in alto sul cruscotto, lo schermo è curvo verso il conducente, creando una visuale incentrata sul guidatore. Lo schermo è affiancato da i-Toggles, una fila di 10 interruttori sensibili al tocco situati sulla console centrale. Adottando interruttori tattili, Peugeot è riuscita a snellire il design del cruscotto, adottando un’estetica minimalista.

Il selettore delle marce è stato sostituito con interruttori di selezione delle marce (P,R,N,D), situati sul cruscotto, a destra del volante, accanto all’interruttore di avvio/arresto. Questo adattamento non solo semplifica la disposizione dell’abitacolo, ma massimizza anche lo spazio di stivaggio ed espande lo slot di ricarica wireless per gli smartphone.

L’azienda francese ha adottato un’illuminazione dell’abitacolo personalizzabile che copre l’intera larghezza del cruscotto e delle porte. Con una scelta di otto diversi colori, l’illuminazione si riflette su un pannello di alluminio spazzolato, creando un’atmosfera calda e accogliente. Peugeot ha anche integrato i comandi touch nel piccolo volante, fornendo funzionalità aggiuntive.