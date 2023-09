Fiat Strada: la vettura più venduta in Brasile protagonista di un nuovo video

“Nuova Fiat Strada. Leader come sempre, turbo come sempre”. Con questo concept Fiat presenta la nuova campagna della vettura più venduta in Brasile. Realizzato dall’agenzia Leo Burnett TM, il video che mostra una dose extra di performance, grazie al nuovo motore turbo flex, è stato presentato in anteprima ieri (8 settembre), su Globo Esporte. La campagna verrà mostrata anche negli spot pubblicitari di Fantástico domenica prossima (10 settembre). Le prestazioni del propulsore sono così impressionanti da far meravigliare anche una statua lungo il percorso. Inoltre, il film mette in risalto anche caratteristiche come il cambio automatico con paddle al volante, la robusta capacità di carico e il design del camion.

In Brasile Fiat presenta la nuova campagna pubblicitaria di Fiat Strada

“Un’icona dell’industria automobilistica, che è diventata ancora più potente, ha guadagnato più prestazioni e ancora una volta ha fatto la storia essendo il primo B-pickup al mondo turbo flex. Tante innovazioni meritavano una campagna all’altezza e noi abbiamo potuto esprimerlo bene con un filmato divertente come solo Fiat sa fare”, sottolinea Frederico Battaglia, Vice Presidente Marketing & Comunicazione di Stellantis per il Sud America.

Due artisti, quando finiscono una statua nel loro studio, la posizionano nel vano di carico della Fiat Strada MY24. Lungo il percorso, in reazione alle prestazioni del nuovo motore turbo, la statua si sorprende e si trasforma. Con un volto inizialmente serio e imponente, arriva alla sua destinazione finale completamente scarmigliata, con i vestiti scompigliati dal vento, gli occhi spalancati, le braccia aperte e l’espressione del viso di chi è completamente estasiato dalle prestazioni del motore del pick-up. Tra filmati in TV, pezzi digitali, azioni sui social media, OOH e disordinato middle, il progetto di comunicazione racconta tutta l’innovazione del prodotto.

“Il motore turbo corona una volta per tutte un pick-up che è già leggenda. Un veicolo così sorprendente meritava una campagna altrettanto sorprendente che riunisse tutto ciò che gli amanti di Fiat Strada amano di più: potenza, prestazioni e, naturalmente, buon umore, qualcosa che fa parte anche del DNA del marchio”, afferma Vinicius Stanzione, VP of Creation by Leo BurnettTM. La prestazione di Strada, già buona, è migliorata ulteriormente. Il modello ottenne ottime prestazioni grazie al motore Turbo 200 Flex. E non finisce qui: con il nuovo motore, Strada diventa il primo pick-up B-pickup turbo flex al mondo.

Disponibile nelle versioni Ultra e Ranch, la Turbo 200 Flex porta una potenza di 130 CV con etanolo (125 CV con benzina) e una coppia di 200 Nm, che consente al modello di passare da 0 a 100 km/h in soli 9,5 secondi, essendo il più veloce tra i concorrenti. Inoltre, ora ha un pulsante Sport sul volante. Quando attivato, l’intera regolazione del pick-up viene modificata per fornire una maggiore sensibilità al pedale dell’acceleratore. Il nuovo motore è abbinato al cambio automatico CVT con opzione a 7 rapporti e tre modalità di guida (Automatica, Manuale e Sport).

“Fiat Strada porta l’innovazione nel suo DNA. È stato un vero pioniere, apportando notevoli progressi alla sua categoria e conquistando la vetta del mercato brasiliano, essendo l’unico pick-up a conquistare questo titolo. Oltre ad essere più potente, con un nuovo motore, il modello presenta anche modifiche nel design interno ed esterno e perfino una nuova versione nella linea 2024, la Ultra. La nuova campagna è solo un piccolo spoiler di tutto ciò che questo pick-up può fare”, sottolinea Herlander Zola, Senior Vice President della Fiat in Sud America.