Fiat Strada 2024: presentato ufficialmente il nuovo model year

La storia dell’auto non sarebbe completa senza parlare del Fiat Strada. Questo modello ha trasformato il mercato dei pick-up, con la sua rivoluzionaria presenza sin dal suo debutto nel 1998.

Prodotto con passione presso lo stabilimento Stellantis di Betim, il marchio torinese ha sempre portato innovazioni in questo segmento, diventando un benchmark nel mercato brasiliano. E il 2023 ha confermato la predominanza dello Strada, avendo ottenuto il titolo di auto più venduta in Brasile per il terzo anno consecutivo.

Fiat Strada 2024: l’iconico pick-up si aggiorna con l’arrivo del MY 2024

Negli anni, il veicolo ha fatto la storia. Nel 1999, introdusse la cabina estesa, nel 2009 la cabina doppia e nel 2013 una terza porta. Il 2020 ha visto una trasformazione radicale, con un design più robusto, nuove funzionalità e un’estetica affascinante.

E nel 2021, ha stabilito un altro primato con l’introduzione del cambio automatico CVT, un’innovazione nel suo segmento. Con oltre 400.000 unità prodotte dal suo restyling, Fiat non mostra segni di rallentamento.

Con Strada e Toro, il brand torinese domina il mercato dei pick-up in Brasile. La loro leadership è innegabile con una quota del 43% nel mercato complessivo quest’anno. Ma il successo del Fiat Strada non si limita al mercato brasiliano. È ampiamente riconosciuto anche in paesi come Uruguay, Paraguay e Argentina, rendendolo uno dei modelli più venduti in America Latina.

Herlander Zola, vicepresidente senior di Fiat Sud America, ha detto che lo Strada non è solo un pick-up, è una rivoluzione nel mondo automobilistico. È il simbolo dell’evoluzione e della tradizione, e nel 2023, nel suo 25° anniversario, continua a sorprendere.

Dispone dello stesso motore turbo flex del Pulse

Il Fiat Strada 2024 si è superato in termini di performance con l’introduzione del motore turbo flex T200. Questo propulsore, già introdotto sul Pulse, offre maggiore potenza ed efficienza. Integrando tecnologie come il turbocompressore BorgWarner e il MultiAir III garantisce prestazioni elevate riducendo contemporaneamente il consumo di carburante.

Lo Strada 2024 introduce la versione Ultra, dotata di dettagli distintivi come la griglia con bordi rossi e interni raffinati. Le varianti Ultra e Ranch presentano una griglia frontale rinnovata, nuovi fari antinebbia a LED e una serie di altri ritocchi che ne esaltano la robustezza.

Debutta la versione speciale Edizione 25

Per celebrare i 25 anni di presenza sul mercato, Fiat ha lanciato l’Edizione 25, una serie limitata di solo 1025 unità. Con caratteristiche esclusive come un colore distintivo Grigio Strato e dettagli unici, è un omaggio alla sua illustre storia.

I prezzi della gamma completa del Fiat Strada 2024 iniziano da 100.990 R$ (18.785 euro) per la versione Endurance CP 1.3 Flex MT, con diverse altre opzioni disponibili a seconda delle specifiche e delle funzionalità.

Questo modello rappresenta l’apice della tradizione automobilistica torinese in Brasile e l’innovazione del futuro. Con il suo mix di design, potenza e funzionalità, si è guadagnato un posto d’onore nella storia delle auto.