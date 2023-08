Nuova Fiat Strada raggiunge il traguardo delle 400.000 unità prodotte

Fiat Strada scrive un altro capitolo della sua storia di successo nel mercato brasiliano. Oltre ad essere il veicolo più venduto in Brasile nel 2023, leader indiscusso nel suo segmento e punto di riferimento nella sua categoria, il pick-up ha raggiunto un’altra importante impresa: ha raggiunto l’impressionante cifra di 400.000 unità prodotte dal lancio della sua seconda generazione, nel 2020. Se pensiamo a tutta la sua storia da quando è stato lanciato 25 anni fa, sono già stati prodotti circa 2,1 milioni di pickup.

Dal 2020 la nuova Fiat Strada ha raggiunto il traguardo delle 400 mila unità prodotte

Sviluppata e prodotta presso il Polo Automotivo Stellantis Betim, Fiat Strada nasce nel 1998 e, praticamente da allora, è leader nel suo segmento. Con così tanto successo, non ha smesso di evolversi. Tanto che nel 2020 ha subito un cambiamento radicale, in cui è diventato ancora più robusto, ha acquisito un nuovo look e acquisito nuove funzionalità. Nello stesso anno, è stato eletto Pickup Truck of the Year da Autoesporte, uno dei premi più importanti nel segmento automobilistico. E non finisce qui: in totale, la nuova generazione di Strada ha conquistato circa 20 trofei nel solo 2020, dimostrandosi una delle grandi uscite di quell’anno e degli ultimi tempi.

Raggiungere l’impressionante traguardo delle 400.000 unità prodotte non è da tutti. Solo chi non si è fermato in tempo può realizzare imprese importanti come questa. Il pick-up ha sempre portato sul mercato innovazioni rilevanti. Nel 2021 ha innovato ancora una volta con l’inedito cambio automatico CVT, essendo il primo con questo tipo di cambio nella sua categoria in Brasile. Recentemente, ha ricevuto ancora più novità nella linea 2024 con maggiori prestazioni con un nuovo motore turbo flex, modifiche al design, una nuova versione Ultra per rendere la gamma ancora più completa e l’edizione limitata commemorativa Edizione 25.

“Fiat Strada è un vero caso di successo nel settore automobilistico. È impossibile parlare del segmento dei pickup senza menzionarlo. Oltre a portare innovazione e spirito pionieristico nella categoria, è l’unico pick-up che ha raggiunto la vetta del mercato brasiliano, come veicolo più venduto in Brasile. Vale la pena ricordare che il suo successo non è solo da queste parti. Esportato in Uruguay, Paraguay e Argentina, è uno dei veicoli più venduti in America Latina. Con le novità appena arrivate ha tutte le carte in regola per ottenere risultati ancora migliori”, sottolinea Herlander Zola, senior vice president di Fiat in Sud America.

Quando si tratta di performance di mercato, Fiat Strada fa sempre bene. È il veicolo più venduto nel Paese dal 2021 con oltre 60.000 unità immatricolate in Brasile nel 2023 (dati fino a luglio). A loro, infatti, si deve, insieme a Fiat Toro, la posizione di Fiat come leader assoluto nei pick-up, con il 43 per cento del mercato. I due pick-up Fiat sono i due veicoli più venduti in Brasile nel segmento dei commerciali leggeri.