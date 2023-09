Fiat Cronos: altro risultato storico per la berlina

Stellantis, il più grande gruppo automobilistico argentino, ha esportato la 175.000 esima Fiat Cronos. Il successo commerciale del modello in Brasile è stato il principale motore di questo nuovo traguardo. Per raggiungere questo nuovo traguardo sono stati necessari continui sforzi di pianificazione e riordino dei processi per soddisfare i volumi necessari. Dal suo lancio nel 2018, la berlina di Fiat è diventata un’icona dell’industria automobilistica nazionale, raggiungendo e superando record di produzione e vendita nel mercato nazionale.

Fiat Cronos è attualmente l’auto più venduta in Argentina e oggi aggiunge un nuovo traguardo con l’esportazione dell’unità n. 175.000

L’auto argentina ha quasi raddoppiato il suo volume di esportazioni dal 2019 (22.500) al 2022 (44.525). Nel 2023, è sulla buona strada per triplicare il volume delle esportazioni del 2019. La destinazione delle esportazioni di Fiat Cronos è principalmente verso il mercato brasiliano, ma le unità sono state esportate anche verso i mercati di Uruguay, Venezuela, Cile, Panama, Perù e Repubblica Dominicana.

Fiat Cronos è il veicolo più scelto dagli argentini, dopo essersi posizionato per più di due anni consecutivi come leader del mercato con oltre 150.000 unità brevettate dal suo lancio nel Paese. Il modello divenne il punto di riferimento e l’unico promotore del segmento, con una quota dell’11,4 per cento del mercato totale.

Nel febbraio 2022, la berlina di Fiat che viene prodotta presso lo stabilimento di Ferreyra vicino alla città di Cordoba ha ottenuto una quota del 15,2 per cento del mercato totale, il miglior punteggio per un modello Fiat dal 1993 e rappresenta una performance storica che ha reso il modello un pilastro fondamentale per la leadership del Gruppo Stellantis in Argentina. Nel mercato brasiliano, il più importante della regione, il veicolo prodotto a Córdoba è sul podio del suo segmento con un totale di circa 29.168 unità vendute nel 2023, con una quota del 21,1 per cento.