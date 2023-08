Fiat Cronos riconquista la leadership in Argentina

Arrivano buone notizie per Fiat Cronos dall’Argentina. La berlina del marchio torinese ha recuperato la leadership di quel mercato, persa lo scorso mese di giugno, vendendo 4.183 unità nel luglio 2023 e superando così la Peugeot 208. I modelli prodotti in Argentina hanno rappresentato quasi il 65 per cento del mercato auto di quel paese il ​​mese scorso.

Fiat Cronos avendo venduto oltre 4 mila unità si è assicurata una quota di mercato del 10,1 per cento. Dietro di lei si è piazzata un’altra auto del gruppo Stellantis. Ci riferiamo naturalmente alla Peugeot 208 che lo scorso mese aveva tolto lo scettro alla berlina di Fiat. L’utilitaria della casa automobilistica del leone a luglio in Argentina ha immatricolato esattamente 3.814 nuove unità. Al terzo posto dietro al duo di Stellantis troviamo Toyota Hilux con 2.957 unità.

Fiat Cronos dunque recupera lo scettro di regina delle vendite in Argentina. Ricordiamo che questa auto viene prodotta presso lo stabilimento Stellantis di Ferreyra vicino alla città di Cordoba proprio in Argentina. Per due anni la vettura è stata la più venduta nel paese ma nel 2023 ha registrato un piccolo calo che l’ha portata in seconda posizione. Si spera naturalmente che le cose possano tornare a migliorare nei prossimi mesi e che a fine anno sia ancora una volta lei la vettura più venduta nel paese.

Al di là del primo posto di Fiat Cronos segnaliamo che il mese scorso in Argentina la casa automobilistica che ha venduto più auto è stata Toyota con 9.430 unità (22,7 per cento del totale), seguita da Volkswagen, 5.361, Renault, 4.943, Fiat, 4.838 e Peugeot con 4.508. Dunque per la principale casa automobilistica italiana un altro buon piazzamento in quello che rimane il secondo mercato auto per importanza di tutto il Sud America dietro solo a quello brasiliano.