Fiat Cronos 2024: il debutto ufficiale è quasi vicino

La Fiat Cronos 2024 sta per fare il suo debutto ufficiale nelle concessionarie brasiliane, ma questa volta con un n°ridotto di versioni. Gli acquirenti potranno scegliere tra le varianti Drive 1.0, Drive 1.3, Drive 1.3 CVT e Precision 1.3 CVT.

I prezzi della nuova gamma partono da 90.290 R$ (17.131,67 €) per la Drive 1.0. Per quanto riguarda le varianti Drive 1.3 Manual e 1.3 CVT, il brand torinese ha posizionato una differenza di prezzo di soli 1000 R$ (189,74 €).

Fiat Cronos 2024: il nuovo aggiornamento della berlina arriverà presto in Brasile

Ecco i prezzi nel dettaglio:

Drive 1.0: 90.290 R$ (17.131,67 €)

Drive 1.3: 96.990 R$ (18.402,93 €)

Drive 1.3 CVT: 97.990 R$ (18.592,67 €)

Precision 1.3 CVT: 110.890 R$ (21.040,32 €)

La Fiat Cronos Drive 1.0 2024 è dotata di una serie di funzioni come aria condizionata, direzione elettrica, vetri elettrici, sistema di allarme perimetrale e molto altro ancora. Inoltre, offre un sistema di infotainment con display da 7 pollici e sensori di parcheggio posteriori. La Drive 1.3 manuale, invece, incorpora tutti gli elementi della 1.0, aggiungendo solo il motore Firefly da 1.3 litri.

Nella variante d’accesso, la nuova Fiat Cronos offre due pacchetti opzionali. Il primo, denominato Pack Drive Plus, include cerchi in lega da 15” e retrocamera a un costo aggiuntivo di 2890 R$ (548,35 €). Il Pack Safety, invece, aggiunge ulteriori funzioni come il controllo della stabilità e l’assistente di partenza in salita per 490 R$ (92,97 €) in più.

Ecco le motorizzazioni disponibili

Fiat offre differenti opzioni di motore per la Cronos 2024. La variante Drive 1.0 è alimentata dal motore Firefly da 1 litro che produce 71 CV di potenza con benzina. Con etanolo, la potenza è leggermente superiore, raggiungendo i 75 CV. Questo propulsore è accoppiato a un cambio manuale a cinque marce.

D’altro canto, il motore della versione 1.3 della nuova Cronos offre 98 CV con benzina e 108 CV con etanolo. Questo powertrain può essere abbinato sia al cambio manuale A5 rapporti che all’opzione di cambio automatico CVT, che simula 7 marce virtuali.

Per i clienti che cercano un tocco di lusso c’è la Fiat Cronos Precision 1.3 CVT che non delude. Oltre ai comfort di serie delle versioni Drive 1.3, aggiunge funzionalità come il rivestimento del volante in pelle e la retrocamera con linee guida dinamiche.

Con la Fiat Cronos 2024, il marchio di Stellantis offre in Brasile una gamma raffinata con diverse opzioni per adattarsi alle varie esigenze e budget degli acquirenti.