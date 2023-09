Peugeot e-2008, e-308 e 408 protagoniste al VEM2023

Concepito come un evento per avvicinare la mobilità elettrica al grande pubblico, VEM giunge alla sua ottava edizione, che si terrà dall’8 al 10 settembre, come il principale evento dell’auto sostenibile a Madrid. Peugeot è presente ancora una volta in Plaza de Colón con una delle gamme di veicoli elettrificati più ampie vendute in Spagna.

Peugeot: la casa automobilistica del Leone presente al VEM2023 con tre veicoli appena arrivati ​​sul mercato

Lo stand della casa automobilistica del Leone presenta alcune delle più grandi attrazioni di VEM2023, con un SUV come la nuova Peugeot e-2008 e una berlina media 100% elettrica come la e-308. Due novità che offrono autonomia, vantaggi e libertà di movimento nella grande città. Inoltre, sarà disponibile per i test dinamici anche la nuova 408, con il suo motore ibrido plug-in da 225 CV.

Prodotta a Vigo, la Nuova Peugeot e-2008 fa ancora una volta la differenza nel segmento dei SUV compatti, con un’estetica dinamica e contemporanea e tecnologie avanzate. Dal rinnovamento della postazione di guida, al rafforzamento della connettività e alla presenza di tecnologie di assistenza alla guida fino ad ora riservate a segmenti superiori, offre un nuovo modo di vivere lo spirito SUV.

La nuova generazione dell’e-2008 è caratterizzata da un’estetica che incorpora la nuova immagine del marchio e che approfondisce l’aspetto SUV di questo modello, con un design robusto e muscoloso in cui risaltano le grandi ruote e le linee fluide. Sotto il cofano incorpora il nuovo motore elettrico da 156 CV (115 Kw) che offre un’autonomia WLTP di 406 chilometri.

L’attuale generazione della Peugeot 308 è arrivata sul mercato spagnolo come una boccata d’aria fresca nel segmento delle berline medie grazie al suo design dinamico, all’alto livello tecnologico e alla presenza della nuova identità della casa francese. Ora, questo modello è ancora una volta protagonista di una nuova rivoluzione con il lancio di e-308, che la rende la prima auto del Leone a proporre tre tipi di energia nella sua gamma: termica, ibrida plug-in e 100% elettrica.

Grazie ai suoi equipaggiamenti e alle sue caratteristiche, e-308 rafforza il carattere premium di questo modello. Incorpora il nuovo motore elettrico da 156 CV (115 Kw) che offre un’autonomia WLTP di 410 chilometri. La tecnologia è un altro dei suoi punti di forza. Dispone dell’ultima evoluzione del Peugeot i-Cockpit, con uno schermo da 10″ (25,4 cm) integrato nel cruscotto, completato da i-toggles virtuali. Un cruscotto innovativo viene visualizzato davanti al conducente. 10″ digitale strumentazione che adotta la visualizzazione tridimensionale.

Presente anche la Nuova Peugeot 408. La vettura è nata per offrire un’esperienza di viaggio senza pari. Con una lunghezza di 4,69 m e un passo di 2,69 m, offre una grande abitabilità, come dimostrano i suoi 188 mm di spazio per le ginocchia della seconda fila, un punto di riferimento nella sua categoria. Per non farsi mancare nulla durante il viaggio, dispone di un capiente bagagliaio da 536 litri, che può arrivare a 1.611 litri con gli schienali dei sedili posteriori ripiegati.