Peugeot Care: garanzia fino a 8 anni/160.000 km per supportare tutti i clienti nel passaggio all’elettrico

Peugeot Allure Care diventa Peugeot Care dal 1° maggio 2025. Questa garanzia offre la migliore copertura in Europa. Copre il motore elettrico, il caricabatterie, la trasmissione e i principali componenti elettrici e meccanici fino a 8 anni/160.000 chilometri. La nuova garanzia di Peugeot integra la garanzia specifica della casa del leone che si applica già alla batteria ad alto voltaggio per una durata di 8 anni/160.000 km, per offrire una copertura completa del veicolo. La garanzia Peugeot Care si attiva automaticamente e gratuitamente per 2 anni o 25.000 chilometri dopo ogni manutenzione effettuata presso la rete della casa automobilistica francese.

Il programma di garanzia Peugeot Allure Care diventa Garanzia Peugeot Care e si estende ora all’intera gamma di veicoli per passeggeri

Per garantire che nessun cliente rimanga indietro durante la transizione verso una mobilità 100% elettrica, la garanzia Peugeot Care si applica ora anche ai modelli E-Rifter ed E-Traveller. Così, l’intera gamma di autovetture 100% elettriche del leone (composta da 9 modelli), la più grande tra tutti i costruttori generalisti europei, beneficia ora di questa nuova e più completa copertura.

La nuova garanzia Peugeot Care, che rientra nella più ampia iniziativa Peugeot Electric Promise, è stata ideata con l’obiettivo di offrire ai clienti una maggiore tranquillità e sicurezza in merito all’affidabilità e alla praticità di ricarica dei veicoli 100% elettrici della Casa. Questo programma comprende una garanzia estesa sul veicolo, valida per 8 anni oppure fino al raggiungimento dei 160.000 chilometri, a cui si affianca una garanzia specifica sulla batteria, anch’essa della durata di 8 anni o 160.000 km.

A rendere l’esperienza ancora più completa, è inclusa una Wall Box per la ricarica domestica, che permette di rifornire l’auto comodamente da casa. Inoltre, viene fornito un pass di ricarica Free2Move, che garantisce l’accesso a una rete capillare composta da quasi un milione di punti di ricarica distribuiti in tutta Europa, semplificando così ogni spostamento.