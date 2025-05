Stellantis mantiene la leadership nel mercato sudamericano ad aprile

Stellantis si conferma leader assoluto nelle vendite di automobili e veicoli commerciali leggeri in Sud America nel 2025. Entro la fine di aprile, l’azienda aveva immatricolato 306.630 veicoli nella regione, pari a una quota del 23,6% del mercato sudamericano. Ad aprile sono state vendute 80.824 unità, pari al 23,1% di quota di mercato nel continente, rafforzando la presenza dell’azienda in mercati strategici come Brasile e Argentina.

Con oltre 306 mila veicoli venduti tra gennaio e aprile, Stellantis raggiunge una quota del 23,6% in Sud America

In Brasile, Stellantis ha accumulato 217.377 veicoli immatricolati tra gennaio e aprile, mantenendo una solida quota del 30,4% del mercato nazionale. Solo nel mese di aprile sono state vendute 60.108 unità, garantendo una quota di mercato del 30,4%.

Anche in Argentina, Stellantis si distingue come leader di mercato, con 67.732 unità vendute dall’inizio dell’anno e una quota del 33,1%. Ad aprile nel Paese sono stati venduti 15.501 veicoli, pari al 29,7% del mercato locale. Le performance costanti nei principali Paesi della regione consolidano Stellantis come punto di riferimento nella mobilità in Sud America, con un solido portafoglio di marchi e prodotti che soddisfano diversi profili di consumatori. Dall’inizio dell’anno, Fiat si conferma leader del mercato con una quota del 21,4% e 153.480 unità immatricolate. Anche Strada rimane al comando con una quota di mercato del 5,5% e 39.365 auto vendute nel periodo, circa 6 mila in più rispetto al secondo posto.

Leader di mercato da quattro anni, il marchio italiano di Stellantis ha piazzato altri due modelli tra i 10 più venduti del 2025. Accanto alla rinomata Strada, Argo occupa il 3° posto con 28.169 unità immatricolate e una quota di mercato del 3,9%, e Mobi al 7° posto, con 20.425 auto vendute e una quota di mercato del 2,8%.

Ad aprile, Fiat si è distinta, diventando leader nel segmento dei SUV ibridi. I modelli Pulse e Fastback, con motore Turbo 200 Hybrid, hanno raggiunto il volume di immatricolazioni più alto dal loro lancio a novembre. Nel complesso, nel mese sono state vendute 3.933 unità di SUV ibridi.

Sempre a proposito di Stellantis, ad aprile Citroën ha raggiunto una quota di mercato pari all’1,9% nel Brasile e il risultato rafforza la traiettoria di crescita del marchio nel Paese, trainata dal successo della Citroën Basalt. Il SUV Coupé più economico in Brasile ha totalizzato 1.958 unità vendute ad aprile e, come tale, occupa la decima posizione nel segmento B-SUV. Con questo risultato, aprile è stato il mese migliore nella storia del modello. Inoltre, Citroën Basalt rappresenta già il 53% del mix di vendite del marchio, guadagnando posizioni sul mercato sin dal suo lancio.

Nel segmento B-SUV, che comprende i modelli Citroën Aircross e Citroën Basalt, il marchio ha continuato a registrare una crescita, attestandosi al 221% delle vendite nei primi quattro mesi del 2025, rispetto allo stesso periodo del 2024.

Punto di riferimento nel segmento dei pick-up premium ed esclusivi, Ram ha chiuso il mese di aprile con una crescita delle vendite del 9,5% rispetto a marzo di quest’anno. Anche Rampage si è distinto questo mese, con una crescita delle vendite del 9,4% rispetto a marzo di quest’anno. Il modello è rimasto tra i cinque più venduti nel segmento dei pick-up compatti e medi, avvicinandosi alle 40.000 unità vendute dal suo lancio. Nei primi quattro mesi dell’anno, Ram continua a guidare il segmento dei pick-up di grandi dimensioni con i modelli 3500, 2500 e il nuovo 1500. Sommando le vendite dei tre modelli, il marchio di Stellantis supera il 68% di quota di mercato nel periodo di quattro mesi.