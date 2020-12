Nuova Peugeot e-2008 protagonista sulle strade del Lago di Como

Le linee dinamiche e innovative della nuova Peugeot e-2008 si sposano perfettamente con la bellezza e le suggestioni dell’affascinante contesto naturale presente presso il Lago di Como.

Oltre alla silenziosità di marcia e all’assenza di vibrazioni, l’identità elettrica della nuova e-2008 è rappresentata dalla calandra con un motivo grafico dello stesso colore della carrozzeria, il logo del Leone cangiante dai riflessi verde e blu e la lettera E presente sul portellone posteriore e sui parafanghi anteriori.

Nuova Peugeot e-2008: il SUV compatto 100% elettrico è stato portato sulle strade del Lago di Como

L’esemplare portato sul Lago di Como dalla casa automobilistica francese è in versione GT. Questo allestimento offre un esclusivo rivestimento in alcantara Grigio Greval con impunture che riprendono il tema dell’alternanza delle tinte verdi e blu. A bordo della nuova Peugeot e-2008 troviamo anche il sistema di infotainment i-Cockpit in versione 3D. Non mancano il volante compatto posizionato in basso, il display touch HD da 10 pollici e un nuovo quadro strumenti digitale tridimensionale.

La strumentazione ampiamente configurabile consente di visualizzare tutte le informazioni preferite. Ad esempio, è possibile conoscere in tempo reale l’utilizzo dell’energia tramite gli indicatori Charge, Eco e Power.

Il nuovo SUV 100% elettrico consente al conducente di sfruttare tre diverse modalità di guida chiamate Eco, Normal e Sport. La prima è ideale per contenere l’assorbimento di energia e massimizzare l’autonomia, la seconda è pensata per l’uso quotidiano mentre la terza consente di sfruttare tutta la potenza disponibile.

Peugeot ha usato le vie che circondano Villa Manzoni per esaltare le caratteristiche offerte dal motore elettrico da 136 CV (100 kW) e 260 nm di coppia massima, disponibile istantaneamente. Secondo quanto dichiarato dal marchio di PSA, la nuova e-2008 assicura fino a 320 km di autonomia nel ciclo WLTP.

Il veicolo a zero emissioni propone diversi punti di forza fra cui la silenziosità di marcia, la spinta del motore senza soluzione di continuità, il piacere di guida, le ottime prestazioni e la libertà di circolare anche nelle zone a traffico limitato. La batteria da 50 kW della nuova Peugeot e-2008 può essere caricata in soli 30 minuti fino all’80% utilizzando una colonnina di ricarica pubblica da 100 kW.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato! Disiscrivi le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI