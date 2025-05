Stellantis nominata “Produttore di furgoni dell’anno” ai Great British Fleet Awards 2025

Stellantis è stata premiata per il secondo anno consecutivo come “Produttore di furgoni dell’anno” ai Great British Fleet Awards, sottolineando le eccezionali prestazioni e l’innovazione del gruppo nel settore dei veicoli commerciali leggeri (LCV).

Questo premio sottolinea gli straordinari risultati di vendita di Stellantis, in particolare il dominio del segmento dei furgoni elettrici nel Regno Unito con una quota di mercato del 27,7% nel 2025, a dimostrazione dell’impegno dell’azienda nell’aiutare le aziende del Regno Unito a effettuare la transizione all’elettrico.

Nell’ultimo anno, Stellantis ha apportato aggiornamenti completi all’intera gamma di veicoli commerciali leggeri. Ogni modello ha ricevuto un restyling, funzionalità di connettività migliorate e un’autonomia elettrica estesa. Inoltre, Stellantis ha creato la business unit Pro One per ottimizzare le vendite di veicoli commerciali leggeri per tutti i marchi, dimostrando un approccio proattivo alla soddisfazione delle diverse esigenze dei clienti.

Stellantis è stata tra le prime case automobilistiche a offrire varianti elettriche di tutti i suoi modelli di veicoli commerciali leggeri per Citroën, Fiat, Peugeot, Vauxhall e Opel. Lo stabilimento di Ellesmere Port, nel Regno Unito, produce furgoni elettrici e batterie. La produzione di furgoni elettrici sarà ulteriormente ampliata a partire dal 2026. L’azienda fornisce anche a Toyota molti dei suoi modelli di veicoli commerciali leggeri. Le ultime notizie indicano che l’azienda fornirà anche a Iveco modelli elettrici basati sui suoi furgoni da 3.500 kg (Fiat Ducato/Peugeot Boxer/Citroën Relay/Vauxhall Movano) e sul furgone Stellantis di medie dimensioni (Citroën Jumpy/Fiat Scudo/Peugeot Expert/Vauxhall Vivaro), che saranno venduti insieme alla gamma Daily. Il gigante non dorme…

Tom Ray, Direttore B2B di Stellantis UK, ha commentato: “Questo premio rafforza il nostro status di produttore di furgoni elettrici più venduto nel Regno Unito, evidenziando la forza della nostra gamma di veicoli commerciali leggeri. Siamo orgogliosi di essere all’avanguardia nell’elettrificazione dei veicoli commerciali leggeri, con tutti e quattro i marchi che offrono una versione elettrica di ogni modello della loro gamma. Siamo grati ai Great British Fleet Awards per aver riconosciuto il nostro status di fornitore leader di furgoni pratici e convenienti per i nostri clienti professionali.”

Vauxhall Combo Electric continua a guidare il segmento dei furgoni elettrici compatti come best-seller nel Regno Unito, offrendo alle aziende una soluzione pratica ed efficiente per la guida quotidiana. Combo Electric viene prodotto a Ellesmere Port, il primo stabilimento di produzione in serie esclusivamente per veicoli elettrici del Regno Unito, insieme ad altri furgoni elettrici compatti tra cui Citroën ë-Berlingo, Peugeot E-Partner e Fiat e-Doblò.

Finora, nel 2025, Stellantis ha rappresentato oltre un quarto di tutti i furgoni venduti nel Regno Unito, con una quota di mercato combinata dei veicoli commerciali leggeri del 28% per tutti i tipi di carburante immatricolati. Stellantis continua a dominare anche il segmento dei furgoni compatti. Il Berlingo Van di Citroën è il furgone compatto più venduto nel Regno Unito da inizio anno, seguito da Peugeot Partner e Vauxhall Combo.