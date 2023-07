Nuova Peugeot e-308: si aprono gli ordini in Italia delle versioni Allure e GT

La nuova Peugeot e-308 è l’auto elettrica del famoso brand francese, che sta rinnovando il segmento degli EV. Peugeot ha annunciato l’arrivo in Italia di due nuove versioni del modello dopo il successo della First Edition.

I due nuovi allestimenti della nuova e-308, chiamati Allure e GT, costano – rispettivamente – 41.740 euro e 42.840 euro e vantano una serie di funzionalità high-tech. Sono state introdotte dal costruttore francese meno di tre mesi dopo l’uscita della First Edition.

Nuova Peugeot e-308 tre quarti posteriore

Nuova Peugeot e-308: la gamma italiana si amplia con due varianti

La nuova vettura elettrica viene fornita con un motore elettrico da 156 CV (115 kW) e una batteria da 54 kWh. Questa combinazione consente un’autonomia di fino a 410 km secondo il ciclo combinato WLTP con una singola ricarica. Ma può percorrere quasi 530 km in ambiente urbano, dimostrando le capacità del produttore francese nel settore EV.

Come detto poco fa, il marchio di Stellantis offre due versioni, Allure e GT, che presentano una serie di funzioni e delle tecnologie avanzate. Entrambe le varianti offrono un livello superiore di equipaggiamento. La nuova Peugeot e-308 Allure, per esempio, offre una serie di funzioni come navigazione 3D connessa, fari Full LED, servizio Speedcam e caricatore di bordo trifase da 11 kW.

La versione GT, oltre all’equipaggiamento dell’Allure, aggiunge proiettori Full LED Matrix, fari posteriori a LED ad artiglio con accensione sequenziale e Rear Traffic Detection Pack. Questo pacchetto include sorveglianza dell’angolo cieco a lunga portata e allarme per il traffico posteriore. La nuova Peugeot e-308 GT ha anche il badge Peugeot sul passaruota anteriore, il rivestimento del cielo in Nero Mistral e un set di illuminazione interna personalizzata.

Le due nuove offerte della casa automobilistica francese vanno a completare la sua gamma di opzioni a zero emissioni. Il brand francese è impegnato nell’elettrificazione della propria gamma di modelli, con le sue attuali soluzioni ibride e 100% elettriche.