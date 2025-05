Peugeot ha registrato una forte crescita delle vendite ad aprile 2025 in un mercato importante

Peugeot ha registrato una forte crescita delle vendite pari al 31,3% ad aprile, superando di gran lunga la crescita del 4,5% del mercato automobilistico del Portogallo. Da sottolineare anche la significativa accelerazione delle vendite di veicoli BEV (veicoli elettrici al 100% a batteria) della casa del leone, aumentate del 179% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso, in un mercato elettrico cresciuto del 26%.

Peugeot ha dominato su tutti i fronti il ​​mercato portoghese ad aprile e nei primi quattro mesi dell’anno. Ora ha una quota del 12,1% (+0,7 pp) nel mercato totale e dell’11,3% nel mercato BEV (+5,5 pp). Come nei mesi precedenti, il marchio di Stellantis ha chiuso il mese di aprile come leader assoluto in tutti i settori del mercato automobilistico portoghese, sia nel complesso dei veicoli passeggeri (VP) + veicoli commerciali leggeri (LCV), sia singolarmente in questi due settori. La performance della casa del leone nel mese di aprile rafforza la sua leadership nel totale accumulato dei primi quattro mesi del 2025, nei tre fronti di mercato.

Da segnalare la crescita delle vendite di Peugeot, ben superiore a quella del mercato nazionale portoghese, con un aumento del 31,3% delle vendite del marchio ad aprile (il mercato è cresciuto del 4,5%) e del 179% nel segmento 100% elettrico (contro il 26% del mercato nazionale BEV), una performance che sottolinea la forte accettazione da parte dei clienti dell’offerta di elettrificazione del Marchio. Ad aprile, secondo i dati ufficiali dell’ACAP, il brand del leone è leader del mercato automobilistico nazionale con un totale di 2.336 veicoli venduti (VP+LCV) , garantendo una quota di mercato dell’11,0% .

Il mercato più dinamico per Peugeot è stato quello dei veicoli passeggeri, dove il marchio ha aumentato le sue vendite del 64,6% rispetto ad aprile 2024 – la crescita più elevata tra i marchi della Top 15 – e ha mantenuto la sua leadership, grazie a 1.932 auto vendute, pari a una quota del 10,3%. Nel mercato dei veicoli commerciali leggeri (LCV), il marchio ha immatricolato 404 furgoni e si è assicurato una quota di mercato leader del 16,0%.

Nei primi quattro mesi del 2025, Peugeot rimane il marchio numero 1 nelle vendite sui tre fronti del mercato portoghese. Il volume cumulato VP+VCL ammonta ora a 10.604 veicoli (+7,2% rispetto all’anno precedente; il mercato è cresciuto solo dello 0,5%), per una quota del 12,1%. In particolare, il settore VP è responsabile di 8.426 immatricolazioni (quota del 10,9%) e il settore VCL ne assicura 2.178 (quota del 21,4%).

Nel mercato BEV (VP+LCV), Peugeot è stato il marchio più venduto in Portogallo ad aprile con 415 nuove auto 100% elettriche (quota di mercato del 10,5%), un volume che rappresenta una crescita molto significativa del 179% delle sue vendite, rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, in un mercato che è cresciuto del 26%.

Le vendite di veicoli passeggeri BEV hanno contribuito con 346 veicoli, pari a una quota del 9,3%, mentre le vendite di veicoli commerciali leggeri BEV hanno aggiunto 69 nuovi furgoni a zero emissioni locali, pari a una quota del 28,2%. Nel quadrimestre e rispetto allo stesso periodo del 2024, Peugeot è il marchio leader generalista nel mercato dei veicoli elettrici a batteria, avendo venduto, ad oggi, un totale di 1.911 veicoli 100% elettrici (quota dell’11,3%).

Mantiene posizioni identiche nel BEV VP accumulato, con 1.653 immatricolazioni (quota del 10,4%) e guida il mercato BEV VCL, totalizzando, ad oggi, 258 veicoli venduti, che rappresentano un quarto di questo mercato (quota del 25,4%). Qui vale la pena sottolineare la crescita delle vendite del 141%, rispetto al 5% del mercato totale. Per modello, si è registrato un forte equilibrio nelle vendite dell’intera gamma Peugeot . Ad aprile, la top 3 è completata dalla 208 (501 unità), dalla 2008 (468 unità) e dalla 308 (405 unità). A questo gruppo si aggiunge ora il nuovo SUV 3008 con 312 unità. Tra i furgoni, il Partner, prodotto con il marchio “Made in Mangualde”, ha guidato le vendite con 319 veicoli.