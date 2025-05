Fiat inizia nel migliore dei modi il suo secondo trimestre 2025 in Austria

Il marchio FIAT in Austria ha registrato 453 nuove immatricolazioni 1 ad aprile 2025, segnando un ottimo inizio del secondo trimestre. Le immatricolazioni sono suddivise tra 186 autovetture 1 e 267 veicoli commerciali leggeri. Ciò corrisponde a un aumento del mercato complessivo (autovetture + veicoli commerciali) del 20,2 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. La quota complessiva di veicoli elettrici è stata del 24%, in linea con l’obiettivo.

453 nuove immatricolazioni ad aprile segnano un inizio positivo del secondo trimestre per Fiat in Austria

Nel segmento dei veicoli commerciali leggeri (inclusi gli allestimenti), FIAT Professional è riuscita ad aumentare le vendite del 41 per cento ad aprile, in contrasto con l’andamento del mercato .

” Questo trend positivo dimostra il solido posizionamento del marchio sia nel segmento privato che in quello commerciale”, spiega Christian Bley, Amministratore Delegato di FIAT Austria. In questo momento in FIAT stanno succedendo tante cose: con l’edizione speciale della Fiat 500e Giorgio Armani, la nuova Grande Panda e l’affascinante Topolino, stiamo lanciando modelli freschi e innovativi, allo stesso tempo emozionalmente accattivanti e tecnologicamente impressionanti. Questa offensiva di prodotto rafforza il profilo del nostro marchio e offre soluzioni di mobilità interessanti per un’ampia gamma di gruppi target. Insieme ai nostri rivenditori impegnati, siamo certi che continueremo a ottenere ottimi risultati nei prossimi mesi.”

La nuova Fiat Grande Panda sarà disponibile presso i concessionari austriaci a maggio. La nuova Fiat Grande Panda è la pioniera di una famiglia di modelli completamente nuova e rappresenta il marchio italiano grazie al design italiano, alla compattezza, alla versatilità e alla sostenibilità. In Austria la Grande Panda Electric può essere ordinata a partire da soli 26.900 euro IVA inclusa. La Grande Panda Hybrid amplia la gamma e può essere ordinata a partire da 18.900 euro, NoVA e IVA incluse.

FIAT Professional offre una gamma completa di veicoli commerciali. I modelli elettrici E-Ducato, Fiat E-Doblò e E-Scudo colpiscono per il design della carrozzeria modernizzato, i potenti sistemi di connettività e l’ultima generazione di sistemi elettronici di assistenza alla guida. Tutti i modelli sono disponibili sia con i classici motori a combustione interna sia in versione completamente elettrica. Come servizio aggiuntivo, FIAT Professional gestisce l’intero processo di richiesta di finanziamento per i clienti commerciali che acquistano un veicolo commerciale elettrico.