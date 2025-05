Alfa Romeo: crescono ancora le vendite ad aprile 2025 in Austria

Alfa Romeo ha festeggiato un aprile di successo in Austria. Le vendite sono aumentate del 33 per cento, raggiungendo le 151 unità: un risultato mensile impressionante. Dall’inizio dell’anno la casa automobilistica del biscione è riuscita ad aumentare le sue vendite in Austria del 37,9 per cento, arrivando a 509 auto sportive vendute.

Alfa Romeo: in Austria +33% nelle nuove immatricolazioni ad aprile, +38% 1 nelle nuove immatricolazioni dall’inizio dell’anno

Nel primo trimestre, la nuova Alfa Romeo Junior si è classificata al primo posto nel segmento premium B-SUV e al secondo nel segmento B-Premium. Novità nella gamma modelli: gli appassionati dell’auto premium italiana potranno ora trovare nei negozi anche Junior Q4 con trazione integrale.

Grégory Hardouin, Amministratore Delegato di Alfa Romeo Austria, è entusiasta: “Un aprile positivo ha fatto seguito a un primo trimestre positivo per Alfa Romeo e per i nostri partner commerciali, con i quali collaboriamo a stretto contatto. Siamo sulla strada giusta. Il nostro marchio è assolutamente convincente nel segmento B e sta riscuotendo sempre più successo. Attualmente, il 66 per cento delle nostre vendite è rappresentato dalla nuova Junior”.

“Questo dimostra che la nostra strategia di combinare l’iconico design italiano con la tecnologia moderna sta dando i suoi frutti. Ora possiamo offrire ai nostri clienti un altro prodotto di punta con Junior Q4 a trazione integrale. La nuova Junior è disponibile nelle concessionarie nella versione Ibrida Q4 a trazione integrale a partire da 37.300 euro lordi. Ciò significa che tutti e quattro i modelli Alfa Romeo sono disponibili anche con trazione integrale. Questo è particolarmente importante in Austria ed è molto richiesto dai nostri clienti.” Tra l’altro, la nuova Junior è stata una delle sette finaliste per l’elezione del premio “Auto dell’anno 2025”.