Citroën e-C3: straordinaria promozione in Italia

Nuova straordinaria promozione per acquistare Citroën e-C3 in Italia. La casa automobilistica francese di Stellantis intende festeggiare così questa auto che sta ottenendo grandi risultati sul mercato. Grazie alla recente iniziativa “Bestseller”, è ora possibile portarsi a casa la nuova ë-C3 You 83 kW spendendo solamente 19.900 Euro anziché i precedenti 23.900 Euro. Questo prezzo speciale include di serie sensori di parcheggio posteriori, Citroën Head Up Display, Sospensioni Citroën Advanced Comfort e My Citroën Play con Smartphone Station.

Il nuovo modello Citroën, leader nel segmento B sia in Europa che in Italia, si distingue per la sua innovazione, modernità e intelligenza, offrendo soluzioni energetiche diverse e accessibili per soddisfare le esigenze di tutti i clienti. Non sorprende quindi che Citroën e-C3 abbia registrato un record sul mercato domestico ad aprile, essendo sia l’auto elettrica che quella a benzina più venduta in generale, oltre che la più venduta nel suo specifico segmento.

Nella nuova Citroën C3, ogni dettaglio è stato pensato per semplificare l’esperienza di guida e aumentare il comfort a bordo, rendendo il benessere una priorità assoluta. A questo si aggiunge ora un prezzo particolarmente vantaggioso, che apre le porte della mobilità elettrica a un pubblico ancora più vasto. Anche nella sua versione completamente elettrica, la ë-C3 mantiene una posizione forte e competitiva all’interno di un segmento in rapida crescita.

La Citroën e-C3 si distingue per la sua ricchezza di dotazioni, il livello di comfort superiore alla media della categoria e uno stile che rappresenta una nuova fase nel linguaggio del design Citroën. Spinta da un motore elettrico da 113 cavalli e alimentata da una batteria LFP da 44 kWh, è in grado di offrire fino a 440 chilometri di autonomia nel ciclo urbano, rendendola perfetta per gli spostamenti quotidiani. Inoltre, grazie al sistema di ricarica rapida, si può raggiungere l’80% della carica in appena 26 minuti, offrendo così una mobilità pratica e senza rinunce.

Per chi desidera una formula ancora più accessibile, Citroën propone anche il leasing “Easy Go”, con TAN 0% e TAEG 1,98%, che permette di guidare la nuova Citroën e-C3 con una rata mensile contenuta a partire da soli 139 Euro.