Peugeot: ottimi risultati in termini di vendite ad aprile in Italia

Peugeot mette in archivio un mese di aprile luminoso sul mercato italiano. Ieri ci eravamo occupati della forte crescita registrata dal marchio sulla piazza portoghese. Oggi sono stati divulgati i risultati raccolti nel Belpaese, che evidenziano un sensibile passo avanti sullo stesso periodo dello scorso anno. La quota del “leone” è cresciuta di due punti percentuali rispetto ad aprile 2024, fissandosi al 6.4% nel canale delle vetture. Questo è il miglior valore di penetrazione dell’ultimo biennio.

Il livello di incidenza complessivo, tenendo conto anche delle metriche relative ai veicoli commerciali, è aumentato di 1.7 punti percentuali sulla lettura precedente, relativa allo stesso periodo dello scorso anno. I vertici della casa automobilistica francese hanno buone ragioni per sentirsi soddisfatti di queste performance. Del resto, i numeri di mercato sono il migliore termometro del gradimento dei modelli e della corretta impostazione delle strategie produttive.

Di particolare rilievo il dato delle vetture, che fa del costruttore francese il marchio con la migliore crescita nel comparto. Buone notizie per Peugeot giungono anche dal canale del noleggio a lungo termine, dove il “leone” si è piazzato in prima posizione, con una quota del 9.4%, grazie all’apporto fondamentale della 3008. I risultati prima evidenziati mettono la casa di Sochaux a ridosso del podio, in quarta posizione, tra i brand col più alto livello di vendite d’auto sul mercato italiano, con riferimento al mese di aprile.

Foto Peugeot

A trascinare le vendite ci ha pensato soprattutto la Peugeot 208, le cui ottime dinamiche commerciali sono testimoniate dal terzo posto ottenuto dal modello nel segmento B berlina, con il 12.2% di quota di penetrazione. Buono l’apporto dato dal nuovo SUV fastback 3008, che prende la quarta posizione nel segmento, con il 5.7% di incidenza. Tornando alla 208, questa mette a segno anche il quinto posto assoluto tra le auto vendute lo scorso mese nella nostra nazione.

I risultati prima esposti potrebbero ulteriormente consolidarsi, grazie al rafforzamento dell’offerta previsto per il 2025 da Peugeot, con l’arrivo di nuove motorizzazioni. Si segnalano, in questo ambito, quelle elettriche Long Range di E-3008 (con oltre 700 km di autonomia nel ciclo WLTP) e di E-5008 (la 7 posti con 668 km di autonomia nel ciclo WLTP), oltre alle versioni dual motor con quattro ruote motrici, sempre alla “spina”.