Stellantis: Christophe Schade è il nuovo direttore del marketing in Germania

Il gruppo Stellantis ha annunciato nelle scorse ore una nomina importante in Germania: Christophe Schade (56) sarà ora a capo delle operazioni di marketing in qualità di direttore. Quest’area comprende le funzioni media, dati e CRM, nonché le vendite online di tutti i marchi. Schade succede a Christine Schulze Tergeist, che ha recentemente assunto la carica di Brand Country Director, responsabile delle attività dei marchi premium di Stellantis: Alfa Romeo, DS Automobiles e Lancia in Germania.

Christophe Schade sarà ora a capo delle operazioni di marketing di Stellantis in Germania in qualità di direttore

Christophe Schade ha assunto di recente l’importante incarico di responsabile delle attività di marketing digitale, gestione CRM e social media per numerosi marchi del gruppo Stellantis, tra cui Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Leapmotor, Opel e Peugeot. La sua conoscenza approfondita dell’azienda risale al 2008, anno in cui, dopo aver conseguito la laurea in economia, ha iniziato la sua carriera entrando a far parte di quello che all’epoca era conosciuto come Fiat Chrysler Automobiles (FCA).

Nel corso di oltre quindici anni di attività professionale, Schade ha maturato una solida esperienza, ricoprendo diversi ruoli di responsabilità dirigenziale in ambito post-vendita. Ha lavorato per importanti case automobilistiche come Renault, Fiat Chrysler Automobiles, Chrysler e nei marchi americani Jeep e Dodge, dove ha contribuito alla crescita delle performance commerciali e alla definizione di strategie orientate al cliente. La sua lunga esperienza nel settore automotive e la sua visione strategica lo rendono una figura chiave per l’innovazione e il rafforzamento della presenza digitale dei brand del gruppo Stellantis.

Al di fuori del settore automobilistico, Christophe Schade ha ricoperto posizioni di rilievo anche nella gestione di clienti chiave a livello nazionale e internazionale e nella gestione di prodotti nel settore dei beni di marca non alimentari.