Leapmotor presenta la sua gamma all’Automobile di Barcellona

Barcellona Automobile, uno dei saloni dell’automobile più tradizionali d’Europa, torna al Parque de la Exposition di Montjuïc dal 9 al 18 maggio. Uno degli eventi più importanti del mondo automobilistico, dove i principali marchi che operano sul mercato spagnolo presentano le loro ultime novità e discutono del futuro del settore. Leapmotor sarà presente a questo evento con la sua gamma, che sarà esposta presso uno stand nel padiglione 8 e che potrà essere testata tramite test drive per sperimentare in prima persona il comfort e le prestazioni dei modelli T03 e C10.

Una nuova edizione dell’Automobile Barcelona si terrà dal 9 al 18 maggio: Leapmotor sarà presente con i modelli T03 e C10

Inoltre, Mónica Mira, direttrice di Leapmotor Spagna e Portogallo, parteciperà alla “Conferenza ANFAC – FECAVEM: Accelerare verso una mobilità sostenibile”, che si terrà venerdì 9 maggio a partire dalle ore 9:00 e si rivolgerà alla stampa presso lo stand del marchio alle ore 13:00. Tra i nuovi modelli presentati dal marchio a Barcellona c’è la Leapmotor C10, che offre fino a 974 km di autonomia nella sua versione REEV e i cui primi esemplari stanno già arrivando presso le concessionarie del marchio nel Paese.

Con un esterno solido e robusto, incarna una visione innovativa e diversa del SUV premium, esaltata dal suo packaging e dalla sua eleganza. All’interno, le finiture e i materiali, curati nei minimi dettagli, racchiudono un’abitabilità di riferimento e offrono il miglior ambiente per alcune delle tecnologie più avanzate sul mercato in aspetti quali comfort, sicurezza e funzioni di assistenza alla guida.

Progettata per portare questo SUV il più lontano possibile senza doverlo ricaricare, la nuova tecnologia REEV del Leapmotor C10 unisce le prestazioni di una trasmissione 100% elettrica, dotata di una batteria da 28,4 kWh che garantisce 145 km di autonomia “a zero emissioni”, con un piccolo motore a benzina da 1,5 litri per offrire fino a 974 km di autonomia estesa.

Il motore del Leapmotor C10 REEV è sempre elettrico. Quando le riserve di energia stanno per esaurirsi, il motore a combustione si attiva solo per ricaricare la batteria, senza dover collegare il veicolo alla presa di corrente. Grazie a questa intelligente combinazione di tecnologie, questa versione vanta un consumo di carburante di 0,4 l/100 km, inferiore a quello di un SUV ibrido plug-in dalle prestazioni simili. Le sue basse emissioni di CO2, pari a 10 g/km, gli consentono di beneficiare dell’etichetta Zero rilasciata dalla Direzione Generale del Traffico.

Con il Leapmotor T03, il marchio compete per la mobilità urbana con un veicolo attraente e spazioso, con un’autonomia di 265 km, estendibile fino a 395 km nel ciclo urbano. Inquadrato per dimensioni e prezzo nel segmento A, questo simpatico veicolo sorprende con la sua architettura interna che gli consente di offrire un’ottimizzazione dello spazio degna del segmento B. Dotato di tecnologia elettrificata all’avanguardia, questo modello ha ottenuto il primo posto nei severi test Initial Quality Study di JD Power.

Con una batteria da 37,3 kWh che eroga 95 CV (70 kW) di potenza, il Leapmotor T03 è dotato di un sistema di ricarica rapida che gli consente di raggiungere l’80% della sua capacità in soli 30 minuti. Al volante, si possono apprezzare le funzioni di assistenza alla guida, come la frenata automatica di emergenza, l’avviso di abbandono della corsia e il cruise control adattivo.

La T03 e il SUV premium C10 sono solo l’inizio di una lunga storia: Leapmotor prevede di lanciare un nuovo modello ogni anno nei prossimi tre anni. Saranno veicoli elettrici convenienti e sostenibili, di eccellente qualità, dotati di tecnologie intelligenti pensate per semplificare la vita dei loro utilizzatori. Tutto questo è supportato da un’esperienza cliente a 360 gradi nella scelta del modello, nella vendita, nel post-vendita e nel finanziamento con la garanzia Stellantis.