Nuova Alfa Romeo GTV: Imparato conferma il debutto di una nuova coupé nel 2028

Nuova Alfa Romeo GTV è una di quelle vetture di cui puntualmente si parla quando si discute del futuro della casa automobilistica del Biscione e di nuovi modelli che lo storico marchio milanese potrebbe lanciare nei prossimi anni per rilanciarsi in grande stile nel segmento premium del mercato auto. A proposito di questa auto, si segnalano alcune dichiarazioni del numero uno di Alfa Romeo, l’amministratore delegato Jean Philippe Imparato alla stampa italiana in occasione della presentazione della nuova Alfa Romeo 33 Stradale.

Il 2028 potrebbe essere l’anno giusto per il debutto della nuova Alfa Romeo GTV

A quanto pare, Jean-Philippe Imparato avrebbe detto che in futuro nella gamma di Alfa Romeo ci sarà spazio per una nuova coupé sportiva che molto probabilmente arriverà nel corso del 2028. Questa auto che al momento non ha ancora un nome ufficiale ma che secondo alcuni si potrebbe chiamare proprio nuova Alfa Romeo GTV sarà una sportiva alla portata di tutti. Questo nel senso che non sarà una vettura costosissima e in edizione limitata come la recente Alfa Romeo 33 Stradale ma avrà un prezzo in linea con il resto della gamma della casa automobilistica del Biscione.

Questa auto darà il via ad un nuovo filone estetico per Alfa Romeo. Questo significa che mentre le prossime auto che vedremo da qui al 2027 avranno elementi di design comuni con la nuova 33 Stradale, da questa futura coupé in poi assisteremo ad una nuova evoluzione nel design della casa milanese. Questa vettura si rifarà a grandi classici del passato tra cui Giulia GT e l’Alfetta GT.

Al momento non sappiamo molto di quella che per il momento chiameremo nuova Alfa Romeo GTV. L’unica cosa che sembra abbastanza certa è che si tratterà di una vettura completamente elettrica dato che Alfa Romeo ha annunciato che produrrà solo auto elettriche a partire dal 2027 e dunque sembra difficile possa fare una eccezione per questa auto.

Nuova Alfa Romeo GTV

Qui vi proponiamo due dei tanti render che ipotizzano l’aspetto di questa auto di cui si parla ormai da molto tempo. Questa vettura potrebbe essere il vero fiore all’occhiello di una rinnovata gamma di Alfa Romeo che nei prossimi anni accoglierà un nuovo SUV compatto le eredi di Giulia e Stelvio e una ammiraglia che a quanto pare sarà un mix tra un SUV e una berlina. Vedremo dunque in proposito quali altre novità arriveranno dal marchio premium del gruppo Stellantis.