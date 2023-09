Nuova Alfa Romeo 33 Stradale: le personalizzazioni di Garage Italia

La nuova Alfa Romeo 33 Stradale, la supercar elettrica o a combustione che omaggia il modello storico del 1967, è stata presentata lo scorso 30 agosto presso il museo Alfa Romeo di Arese e ormai non ha più segreti. La nuova super car della casa automobilistica del cavallino rampante è stata poi anche mostrata sul circuito di Monza in occasione del Gran Premio di Formula 1 d’Italia alla presenza del numero uno dello storico marchio milanese, l’amministratore delegato Jean Philippe Imparato.

Ecco alcune ipotesi di personalizzazione della nuova Alfa Romeo 33 Stradale by Garage Italia

La nuova Alfa Romeo 33 Stradale è già sold out, nonostante il prezzo di oltre un milione di euro. I 33 fortunati acquirenti, però, potranno rendere ancora più esclusiva la loro vettura grazie alle personalizzazioni di Garage Italia, l’azienda fondata da Lapo Elkann che si occupa di customizzare auto, moto, barche e aerei.

Garage Italia ha infatti presentato sui social alcune proposte di personalizzazione per la nuova 33 Stradale, che si ispirano alla storia e alla tradizione di Alfa Romeo. L’azienda ha inoltre anche precisato che queste personalizzazioni che vi mostriamo nelle foto presenti nel nostro articolo sono disponibili anche per Alfa Romeo 4C e per Alfa Romeo Giulia.

Le personalizzazioni di Garage Italia sono solo alcune delle possibilità offerte dalla nuova 33 Stradale, che può essere configurata in base ai gusti e alle esigenze dei clienti. Si vocifera che l’auto che costa già oltre 1 milione di euro nella sua versione base possa arrivare a costare fino a 2,5 milioni di euro in base alle personalizzazioni scelte dai clienti. Inoltre Garage Italia ha anche avvisato i suoi clienti e fan di stare attenti alle prossime novità che emergeranno dai social facendo presupporre che vi possano essere ulteriori versioni speciali pensate per la nuova Alfa Romeo 33 Stradale e le altre auto facenti parte della gamma della casa automobilistica del Biscione.