Alfa Romeo 33 Stradale, il lancio globale all’insegna del coraggio è firmato da Leo Burnett

Alfa Romeo ha lanciato la sua nuova vettura sportiva, la nuova Alfa Romeo 33 Stradale, con una campagna globale che celebra il coraggio e la passione del marchio italiano. La campagna è stata ideata e realizzata dall’agenzia Leo Burnett, che ha ripercorso la storia di Alfa Romeo e della nuova 33 Stradale, una vettura leggendaria che ha fatto la storia dell’automobilismo.

Leo Burnett si è occupato della campagna per la nuova Alfa Romeo 33 Stradale

La campagna si compone di diversi elementi, tra cui uno spot televisivo, una serie di video digitali, una campagna stampa e una campagna social. Lo spot televisivo, intitolato “A History of Courage”, racconta la genesi della 33 Stradale, nata nel 1967 come versione stradale della 33 da corsa. Lo spot mostra le immagini d’epoca della 33 Stradale e ricorda tutto il coraggio e l’innovazione che sono state necessarie all’epoca per creare una vettura tanto unica e irripetibile. Lo spot si conclude con le immagini della nuova 33 Stradale, che riprende alcuni elementi stilistici della sua antenata, come la forma del muso, la griglia a scudetto e i fari circolari.

La casa automobilistica del Biscione per il lancio globale della nuova Alfa Romeo 33 Stradale si è dunque affidata a Publicis Groupe che ha realizzato questo filmato diretto dal regista italiano Bruno D’Elia. Una versione della durata di 60 secondi è andata in onda su Sky e TV8 lo scorso 3 settembre. Ricordiamo che la nuova super car della casa automobilistica del Biscione è stata realizzata in 33 esemplari tutti già venduti prima ancora della sua presentazione nonostante un prezzo di quasi 1 milione e mezzo di euro.

La nuova Alfa Romeo 33 Stradale può essere scelta con motore V6 Biturbo da 620 cavalli o in versione elettrica al 100 per cento con motore da 750 cavalli e 450 km di autonomia. A quanto pare però quasi tutti i 33 fortunati clienti hanno optato per la versione con motore a combustione.