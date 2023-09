Ferrari 812 GTS in una veste esclusiva, per celebrare il Tour de France

Fra i prodotti più recenti del programma Tailor Made del “cavallino rampante” c’è una coloratissima Ferrari 812 GTS, che sprizza energia e freschezza da tutti i pori. L’esemplare sfoggia una striscia tricolore a tutta lunghezza, che si richiama al mitico Tour de France. Anche la tinta dominante della carrozzeria evoca le emozioni della sfida transalpina, con un senso del gusto fuori dal comune. Aprendo le portiere si scopre un abitacolo dove emerge un felice contrasto tra gli elementi neri e i sedili in Pelle Frau in SC-124 Mandarino. Il risultato è seducente.

Ancora una volta gli specialisti della casa di Maranello hanno svolto un eccellente lavoro, felicemente assecondati dalle ottime inclinazioni del facoltoso committente. Protagonista del lavoro, la vettura che ha riportato le spider a motore V12 anteriore nel listino del marchio. La Ferrari 812 GTS è una sinfonia di potenza, eleganza e prestazioni senza compromessi. Si tratta di una creatura audace, di un’opera d’arte meccanica.

Cuore pulsante del modello è un dodici cilindri che suona meglio di un’orchestra. Le più belle note musicali accompagnano l’incredibile vigore energetico della centrale termica da 6.5 litri di cilindrata. Un propulsore da antologia, che meriterebbe la tutela dell’Unesco. Rispetto alla 812 Superfast, di cui è la variante scoperta, questa spider ha meno fascino stilistico, ma aggiunge al ventaglio dei piaceri anche quello della guida en plein-air, che consente di assaporare emozioni uniche, gustando il dolce abbraccio dell’aria mentre si sperimenta la potenza pura e sonora del gioiello meccanico custodito sotto il cofano anteriore.

In un mondo sempre più dominato dalle motorizzazioni ibride e elettriche, la Ferrari 812 GTS è un richiamo alla magica ed esaltante purezza dell’endotermico. Gli 800 cavalli al servizio del pedale del gas regalano prestazioni al top, solo parzialmente testimoniate dallo scatto da 0 a 100 km/h in meno di 3.0 secondi e da 0 a 200 km/h in 8.3 secondi. La punta velocistica si inoltra nel territorio dei 340 km/h. Credo che basti. Quello che i numeri non raccontano sono le emozioni sublimi elargite dal modello, nel cui corpo è custodito il migliore DNA della casa di Maranello. La Ferrari 812 GTS è un tributo alla tradizione, un’opera d’arte meccanica che vibra di emozione e potenza, in un quadro lanciato verso la modernità, con una tecnologia all’avanguardia. Roba che solo al “cavallino rampante” riesce.

La sua carrozzeria è una scultura aerodinamica, progettata per tagliare l’aria con classe e precisione. Eleganti e fluide le sue linee. Ogni dettaglio è stato curato con attenzione maniacale: dal design delle ruote ai fari anteriori, affilati come spade. Ma è quando si apre il tetto retrattile che la Ferrari 812 GTS diventa davvero magica. A quel punto si guadagna una connessione diretta con la strada e il cielo. Il risultato? Un’esperienza emotiva unica, una sensazione di libertà che solo una spider può offrire. Nonostante la perdita della copertura fissa, questa supercar mantiene una straordinaria rigidità strutturale, garantendo una guida precisa e reattiva.

Gli interni regalano alla vista una tela preziosa, fatta di design e artigianato. I sedili sportivi avvolgenti sono rivestiti in pelle pregiata, mentre il cruscotto è una combinazione di tecnologia e tradizione. Il volante è un’opera d’arte in sé, con comandi intuitivi e paddle per il cambio montati direttamente sulla corona. Ogni dettaglio dell’abitacolo è stato progettato per offrire al conducente un’esperienza di guida straordinaria. La potenza del V12 è immediata e travolgente, catapultando l’auto lungo la strada con una forza brutale. Ma la Ferrari 812 GTS è anche una gran turismo raffinata, capace di affrontare lunghe distanze con il massimo comfort e stile.

La dotazione di bordo è all’avanguardia, ma la vera ingegneria si trova sotto la pelle, con sistemi avanzati di controllo della trazione e della stabilità che permettono al conducente di sfruttare al massimo la potenza del V12, in totale sicurezza. Questa vettura è una dichiarazione di intenti, un’opera d’arte su ruote che celebra la passione per la guida e il talento nella progettazione. È una supercar senza compromessi, che offre emozioni pure e prestazioni straordinarie. Ma è anche un simbolo di tradizione e artigianato italiani, un’icona di stile e bellezza. In un mondo proiettato verso l’asettica elettrificazione, la Ferrari 812 GTS è un richiamo al passato, un omaggio alle radici del marchio. Questa sportiva ci ricorda che c’è ancora spazio per la bellezza e la passione, in un mondo che sembra correre verso altri lidi.