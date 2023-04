Gregorio Paltrinieri visita la Ferrari e trova anche la 250 GTO

Il campione olimpico Gregorio Paltrinieri ha visitato la Ferrari. Il celebre nuotatore italiano, specializzato nello stile libero, si è concesso un’immersione da sogno nel mito del “cavallino rampante“. A Maranello ha potuto tuffarsi (è il caso di dirlo) nell’emozionante mondo delle “rosse”, scrivendo ricordi indelebili nel suo cuore e nella sua mente.

Qui ha potuto conoscere da vicino le qualità della 296 GTB. Una foto, che lo ritrae mentre scende dall’auto, mostra senza ombra di dubbio il piacere ricavato dall’esperienza. A volte gli sguardi dicono più di mille parole, come nel caso in esame. Non è difficile entusiasmarsi con questa “rossa“, la cui finezza caratteriale ha soddisfatto i palati più raffinati. Incredibile il piacere dinamico che regala.

La Ferrari 296 GTB, prodotta a partire dal 2021, ha preso il posto della F8 Tributo. Pur offrendo due cilindri in meno, spinge ancora più alto il livello prestazionale delle berlinette a motore posteriore centrale di accesso alla gamma del “cavallino rampante”. Qui si è veramente al top. La spinta è affidata a un V6 biturbo da 2992 centimetri cubi di cilindrata, i cui 663 cavalli sono integrati dai 167 cavalli espressi dal cuore elettrico. La potenza combinata di questa supercar ibrida plug-in è di 830 cavalli. Ne derivano prestazioni stellari, solo in parte testimoniate dall’accelerazione da 0 a 100 km/h in 2.9 secondi e da 0 a 200 km/h in 7.3 secondi. La velocità massima è di 330 km/h.

Durante la visita a Maranello, Gregorio Paltrinieri ha potuto accedere anche al reparto Ferrari Classiche, dove è stato immortalato accanto alla creatura più iconica del “cavallino rampante”: una fantastica 250 GTO. Il suo tour non poteva concludersi meglio. Ricordiamo che il celebre nuotatore italiano è campione del mondo in carica dei 1500 m in vasca lunga e in vasca corta, della 10 km in acque libere e degli 800 m in vasca corta. La sua medaglia d’oro giunse ai Giochi olimpici di Rio de Janeiro 2016 nei 1500 m stile libero.

Foto | Profilo Facebook Ferrari