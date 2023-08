Ferrari 812 Competizione Tailor Made: esemplare unico svelato alla Monterey Car Week

Ferrari 812 Competizione è il vertice dell’espressione sportiva e tecnologica del Cavallino Rampante, con il suo motore V12 da 830 CV, la sua aerodinamica raffinata e il suo stile inimitabile. La vettura, che è stata presentata nel maggio 2021, è stata realizzata in soli 999 esemplari, tutti già prenotati dai clienti più affezionati e appassionati del dodici cilindri più emozionante al mondo. Ma tra questi 999 esemplari, ce n’è uno che si distingue per la sua originalità e personalizzazione. Si tratta della Ferrari 812 Competizione Tailor Made, un pezzo unico che è stato creato dal reparto speciale di Ferrari che si occupa dei progetti più esclusivi e innovativi di personalizzazione. La vettura è stata consegnata al suo fortunato proprietario durante la Monterey Car Week, una delle manifestazioni più importanti al mondo per gli appassionati di auto d’epoca e di lusso.

All’asta per scopi benefici questa Ferrari 812 Competizione Tailor Made davvero unica

La Ferrari 812 Competizione Tailor Made ha tratto ispirazione dai fogli gialli su cui i designer di Ferrari trasferiscono le loro prime idee e bozzetti, creando nuovi concetti e forme che entreranno a far parte della storia del design automobilistico italiano. La carrozzeria della vettura è infatti di colore Giallo Tristrato opaco, su cui sono state tracciate in Nero DS Sketch opaco le linee disegnate dal designer che ha immaginato le linee della vettura.

Lo stesso concetto è stato ripreso anche negli interni della vettura, dove l’Alcantara di nuova generazione che ricopre l’abitacolo è stata impreziosita dagli schizzi di design che sono stati ricamati direttamente su di essa con una tecnica altamente innovativa. Si tratta di un vero e proprio omaggio al processo creativo e artistico che sta alla base della realizzazione di ogni vettura Ferrari. La Ferrari 812 Competizione Tailor Made non è solo una vettura dal design unico, ma anche una vettura dalle prestazioni eccezionali.

Il motore V12 da 6,5 litri eroga 830 CV a 9.500 giri/min, il valore più alto mai raggiunto da un motore a aspirazione naturale su una vettura stradale. La vettura accelera da 0 a 100 km/h in soli 2,85 secondi e raggiunge una velocità massima di oltre 340 km/h. La vettura dispone anche di soluzioni aerodinamiche avanzate, come la lama in fibra di carbonio sul cofano anteriore, le branchie sulla fiancata e i generatori di vortici sul lunotto posteriore.

La Ferrari 812 Competizione Tailor Made sarà messa all’incanto al Ferrari Gala che si svolgerà a New York il 17 ottobre prossimo al termine di un evento esclusivo volto a celebrare la comunità di appassionati del Cavallino Rampante. Il ricavato sarà destinato a favore di progetti di sostegno all’istruzione per le giovani generazioni.