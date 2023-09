Abarth grande protagonista al Caramulo Motorfestival 2023

La Serra do Caramulo, uno dei paesaggi più belli e suggestivi del Portogallo, è il palcoscenico per la presentazione al pubblico della Nuova Abarth 500e, il modello che, con il nuovo slogan “Più Abarth che mai, in EVolution”, sottolinea l’ingresso della Marca dello Scorpione nell’era dell’elettrificazione. Questo stretto contatto con il pubblico avverrà nell’ambito del Caramulo Motorfestival 2023, il più grande evento motoristico del Portogallo, la cui 18a edizione si svolgerà dall’8 al 10 settembre.

Composta da due modelli, 500e e 500e Turismo, la nuova gamma elettrica è disponibile nelle versioni berlina e cabrio, completa della versione Scorpionissima. La gamma termica viene offerta ai clienti con i modelli 595 e 695, con una struttura semplice e ottimizzata che risponde alle richieste di prestazioni di tutti i clienti del marchio. Dallo stile irriverente, giovane e audace, le proposte Abarth garantiscono esperienze di guida emozionanti.

Grazie all’architettura elettrica, alla migliore distribuzione dei pesi, alla coppia istantanea e al passo allungato, la Nuova Abarth 500e è l’unica sportiva compatta del segmento a offrire la nota tecnologia Sound Generator, capace di riprodurre il leggendario suono del motore. Tutto questo potrà essere vissuto da chi avrà l’opportunità di salire sulla rampa insieme al giornalista e direttore di Auto Drive Magazine, Pedro Silva, che esplorerà il blocco 100% elettrico che nasconde sotto le linee taglienti del cofano, un potente motore e 113,7 kW, abbinati a una batteria agli ioni di litio da 42 kWh, che garantiranno tutto il divertimento. E grazie alla coppia istantanea di 235 Nm e a tre modalità di guida uniche incentrate sulle prestazioni: Touring,

Oltre alle sessioni di co-drive, sulla Rampa do Caramulo, la casa automobilistica dello scorpione effettuerà anche delle brand optimization presso il proprio stand, permettendo ai numerosi visitatori – tra clienti, appassionati e curiosi del marchio – di vincere premi Abarth. Organizzato dal Museo Caramulo con l’Automóvel Club de Portugal, il Caramulo Motorfestival non è solo un punto d’incontro per le migliaia di appassionati di auto e moto che, ad ogni edizione, si recano da quelle parti, costituendo un’ottima alternativa per il programma del fine settimana. L’aspetto agonistico è fortemente integrato da un insieme di attività ricreative e turistiche, alle quali Abarth è stata associata nelle ultime edizioni.