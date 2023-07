La nuova Abarth 500e in mostra al Goodwood Festival of Speed

Abarth 500e sarà una delle grandi protagoniste questa settimana al Goodwood Festival of Speed, importante evento che si terrà da oggi ​fino al prossimo 16 luglio. Si tratta indubbiamente di una delle manifestazioni più seguite da appassionati e addetti ai lavori tra quelle che fanno parte del calendario automobilistico mondiale. La vettura dello scorpione sarà protagonista di Electric Avenue, la casa del Festival per tutto ciò che riguarda la mobilità elettrica. Per questa occasione è stato scelto l’allestimento Turismo.

Al Goodwood Festival of Speed 2023 grande protagonista Abarth 500e

L’Abarth 500e Turismo dispone di una batteria da 42kWh che viene affiancata ad un propulsore elettrico davvero potente. Questo garantisce 113,7kW pari a circa 152 cv e 235 Nm di coppia. La vettura unisce innovazione tecnologica e le prestazioni che da sempre caratterizzano le auto di Abarth garantendo una accelerazione da 0-100 km/h in soli 7,0 secondi. Si tratta inoltre della prima auto dotata di Sound Generator. Questa tecnologia è pensata appositamente per chi non vuole rinunciare all’inconfondibile “rombo” del motore Abarth. Il Sound Generator completa le prestazioni del powertrain, riproducendo il suono di un motore a benzina Abarth.

Ricordiamo che Abarth 500e è la versione elettrica della Abarth 500, la sportiva derivata dalla Fiat 500. E’ stata presentata nel novembre 2022 ed è disponibile sul mercato italiano dal gennaio 2023 in due versioni: Abarth 500e e Abarth 500e Turismo. La prima auto elettrica di Abarth unisce le prestazioni dello Scorpione all’innovazione della mobilità elettrica. Infatti, può raggiungere da 0 a 100 km/h in soli 7 secondi e ha una coppia istantanea di 235 Nm. L’autonomia dichiarata è di oltre 300 km nel ciclo combinato WLTP.

Abarth 500e offre anche nuove modalità di guida Abarth, che permettono di regolare il carattere dell’auto in base alle proprie preferenze: Normal, Range, Sherpa e Sport. La vettura dello scorpione si distingue per il suo look sportivo, con cerchi in lega da 17″, fari LED con Abarth Signature, paraurti aggressivi e linee taglienti. Gli interni sono sportivi e curati nei dettagli, con sedili di ispirazione racing con poggiatesta integrato e volante a tre razze. L’Abarth 500e Turismo è la versione più esclusiva e prestazionale, che aggiunge all’Abarth 500e l’Abarth Sound Generator, che riproduce il suono dello Scorpione anche in modalità elettrica, i cerchi in lega diamantati da 18″ e gli interni premium in Alcantara.

La vettura offre anche una serie di funzionalità tecnologiche all’avanguardia, come i sensori di parcheggio a 360°, la telecamera di parcheggio, il Blind Spot Warning, gli abbaglianti automatici con funzione antiabbagliamento, il pad di ricarica wireless, il Keyless Entry con chiave indossabile, lo specchio interno elettrocromico, gli specchi esterni con sbrinamento e i finestrini con funzione One touch. Il prezzo di listino dell’Abarth 500e parte da 37.950 euro (IPT e contributo PFU esclusi), mentre quello dell’Abarth 500e Turismo parte da 42.650 euro (IPT e contributo PFU esclusi).