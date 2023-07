Nuova Abarth 500e: ha reso possibile l’impossibile

Abarth celebra l’uscita di Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One con un’entusiasmante partnership per il lancio della Nuova Abarth 500e elettrica. Abarth è sinonimo di performance. “Mission Possible” è la nuova iniziativa di marketing realizzata in partnership con Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One, per esaltare i valori comuni tra i due marchi di emozione, adrenalina, potenza e prestazioni eccezionali. Il nuovo film arriva nelle sale il 12 luglio in tutto il mondo.

Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One: un’entusiasmante partnership per il lancio della Nuova Abarth 500e

Il prossimo episodio della saga propone stunt mozzafiato ed esperienze epiche, che si possono vivere sia sul grande schermo che al volante della nuova vettura elettrica dello Scorpione. La Nuova Abarth 500e viene presentata al mondo come espressione dell’ambizione del marchio di realizzare auto sportive e per dimostrare quanto sia incredibilmente performante l’Abarth elettrica.

Nello spot, Ethan Hunt e Grace sono protagonisti di un inseguimento in auto ricco di azione nella classica Fiat 500 Abarth gialla. Sotto la maschera, la nuova Abarth elettrica aspetta di essere liberata… In una frenetica e agile corsa contro il tempo, la Fiat 500 Abarth corre tra le tortuose strade selciate di Roma. Durante la spettacolare fuga, trasformando il giorno in notte, il modello originale degli anni ’60 si muta nella Nuova Abarth 500e, mentre il logo dello Scorpione vola per le strade della città. È la dimostrazione finale che Abarth fa possibile l’impossibile.

Questa collaborazione permette allo Scorpione di esprimere perfettamente l’obiettivo principale del marchio di trasformare le auto comuni in qualcosa di eccezionale. La principale dichiarazione di Carlo Abarth – negli anni Cinquanta – è quella di dare a tutti la possibilità di vivere ogni giorno la propria passione per la guida.

Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One, Ethan Hunt (Tom Cruise) e il suo team IMF si lanciano nella loro missione più rischiosa: trovare un nuova spaventosa arma che minaccia l’intera umanità prima che finisca nelle mani sbagliate. Con il controllo del futuro e il destino del mondo in bilico, e le forze oscure del passato di Ethan che si avvicinano, inizia una corsa fatale intorno al globo. Di fronte a un nemico enigmatico e onnipresente, Ethan è costretto a pensare che nulla può essere più importante della sua missione, nemmeno le vite di coloro a cui vuole più bene.

Ricordiamo che Abarth 500e è la prima auto elettrica del marchio dello Scorpione, che combina le prestazioni e lo stile tipici di Abarth con la sostenibilità e l’innovazione della mobilità elettrica. L’Abarth 500e è stata presentata nel 2021 al Salone dell’Auto di Monaco, dove ha attirato l’attenzione con il suo design accattivante e la sua personalità grintosa.

Abarth 500e è basata sulla Fiat 500e, ma ha una serie di elementi distintivi che ne esaltano il carattere sportivo e aggressivo. Tra questi, spiccano la calandra nera con il logo Abarth, i cerchi in lega da 17 o 18 pollici, i terminali di scarico cromati, le minigonne laterali, lo spoiler posteriore e i dettagli rossi sulle maniglie, i retrovisori e i cerchi.

La vettura di Abarth è equipaggiata con un motore elettrico da 155 CV (113,7 kW) e 235 Nm di coppia, che le permette di accelerare da 0 a 100 km/h in 9 secondi e di raggiungere una velocità massima di 150 km/h. La batteria ha una capacità di 42 kWh e garantisce un’autonomia di 320 km nel ciclo WLTP. La ricarica rapida a 85 kW consente di recuperare l’80% della carica in 35 minuti.

Abarth 500e offre anche un elevato livello di tecnologia e sicurezza, con un sistema di infotainment con touchscreen da 10,25 pollici, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, un quadro strumenti digitale da 7 pollici, una telecamera posteriore, un sistema di assistenza alla guida con frenata automatica d’emergenza, mantenimento della corsia, riconoscimento dei segnali stradali e controllo della pressione dei pneumatici.

L’auto dello scorpione è disponibile in due versioni: la Turismo, più elegante e raffinata, e la Competizione, più sportiva e dinamica. Entrambe le versioni hanno una serie di personalizzazioni possibili, tra cui i colori della carrozzeria, gli adesivi, gli interni e gli accessori. L’Abarth 500e ha un prezzo di partenza di 37.950 euro in Italia per la versione Hatchback.