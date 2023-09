Opel: nel 2026 un’elettrica da 25 mila euro

Anche Opel in futuro punterà come Fiat e Citroen su una vettura elettrica a prezzi intorno ai 25 mila euro al netto di incentivi. Il marchio tedesco che fa parte di Stellantis, ha svelato al Salone di Monaco del 2023 la sua visione del futuro: una mobilità elettrica facile ed emozionante, che non rinuncia alla tradizione e alla passione. Il simbolo di questa visione è la Experimental, una concept car che anticipa le linee guida stilistiche e tecnologiche dei futuri modelli Opel.

Anche Opel nel 2026 lancerà la sua auto elettrica low cost. Si tratterà di una segmento B che costerà intorno ai 25 mila euro

La Experimental è un crossover sportivo, che molto probabilmente anticipa quelle che saranno le linee della futura Manta. La vettura ha una linea elegante e dinamica dei fari a LED affilati, un cofano corto e bombato, un tetto basso e inclinato e un lunotto rastremato. La vettura ha anche delle portiere ad apertura verticale e un alettone posteriore retrattile, che le conferiscono un aspetto aerodinamico.

L’interno della Experimental è caratterizzato da un abitacolo spazioso e raffinato, con materiali e finiture di alta qualità. La vettura dispone di due posti individuali, con sedili sportivi regolabili elettricamente. La vettura offre anche un sistema di infotainment avanzato, con uno schermo touch da 10 pollici per il sistema di navigazione e intrattenimento e un cruscotto digitale da 12 pollici per il quadro strumenti.

In occasione della sua presenza all’IAA Mobility 2023, Opel attraverso il suo numero uno, il CEO Florian Huettl ha fatto sapere di essere impegnata nella transizione energetica e nella mobilità sostenibile e di voler offrire ai suoi clienti delle soluzioni elettriche accessibili ed emozionanti. Il marchio tedesco ha anche annunciato il lancio nel 2026 di una nuova elettrica dal prezzo d’attacco intorno ai 25 mila euro, che si inserirà nel segmento B delle city car. Vedremo dunque che novità arriveranno in proposito nei prossimi mesi da parte della casa automobilistica tedesca. Potrebbe essere dunque una vettura “gemella” delle nuove Citroen e-C3 e Fiat Panda.