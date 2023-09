Nuove Fiat Panda e Multipla: con loro gamma completa o c’è dell’altro?

Nuove Fiat Panda e Multipla dovrebbero essere le prossime novità per quanto riguarda la gamma della principale casa automobilistica italiana che nel 2023 è stata protagonista con due nuovi modelli che hanno fatto parlare a lungo di loro. Ci riferiamo naturalmente alla nuova Fiat 600 e alla nuova Fiat Topolino presentate ufficialmente lo scorso 4 luglio ma già mostrate attraverso alcune immagini e video spia.

Dopo le nuove Fiat Panda e Multipla cosa ha in cantiere la casa torinese?

Il 2024 sarà l’anno della nuova Fiat Panda che dovrebbe debuttare nel luglio del 2024 e dovrebbe essere molto diversa dal modello attuale. Questa auto infatti tornerà nelle vesti di crossover lungo circga 4 m con una versione completamente elettrica che sarà una delle prime auto elettriche low cost pensate per l’Europa dal gruppo Stellantis. Questa auto darà origine ad una nuova famiglia di modelli a cui seguirà circa 1 anno dopo un altro veicolo che forse si chiamerà nuova Fiat Multipla. Diciamo forse in quanto il nome non è stato ancora confermato ufficialmente e dunque non possiamo escludere che alla fine la casa torinese possa optare per un altro nominativo. Di certo però si tratterà di un SUV di segmento C lungo tra i 4,3 e i 4,4 m su piattaforma STLA Medium e dunque con autonomia fino a 650 cavalli nella versione completamente elettrica.

Nuova Fiat Panda e nuova Fiat Multipla faranno parte della stessa famiglia di auo che si contrapporrà a quella della 500 con linee squadrate, pochi orpelli e tanta sostanza. Il tutto accompagnato da prezzi davvero interessanti sia per le versioni elettriche che per quelle a combustione. Tanti si domandano però se oltre a queste auto ci saranno altre novità nei prossimi anni per Fiat.

Di certo fino a fine 2025 non ci saranno ulteriori novità, ma nel 2026 non possiamo escluderci qualche sorpresa. Per adesso Fiat ha parlato solo di questi modelli ma sul web qualcuno ipotizza l’arrivo di un altro crossover nella famiglia di 500. Non sappiamo se sia vero ma secondo queste voci potrebbe trattarsi di un modello per il segmento C. Vedremo se nei prossimi mesi questi indiscrezioni troveranno conferma o smentita. Per adesso gustiamoci l’attesa per il debutto della nuova Fiat Panda per la quale è già partito il conto alla rovescia.